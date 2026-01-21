Policiales > En Capital
Robó un celular, se metió en dos casas y fue detenido por agredir a policías
Por Ariel Patruceli
Un hombre fue aprehendido este lunes en Capital luego de protagonizar un raid delictivo que comenzó con el robo de un teléfono celular del interior de un vehículo y terminó con su detención tras ingresar a dos domicilios y agredir a efectivos policiales.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando personal realizaba recorridas de prevención por la zona de Benavídez y, al llegar a calle Mendoza, observaron una camioneta Volkswagen CrossFox blanca, dominio MUX-002, estacionada sobre la banquina Este con las ventanillas bajas. En ese momento, un masculino que caminaba por el lugar junto a una mujer identificada como Castañeda Iride aprovechó la situación y sustrajo un teléfono celular del interior del rodado.
Al advertir la presencia policial, el sospechoso se dio a la fuga por calle Doctor Serú, continuó por Lisandro Sánchez y luego retomó hacia el Este por calle Ovalle, siguiendo su huida por Piedra Buena. En ese trayecto ingresó a un domicilio de la manzana E, donde sustrajo prendas de vestir para cambiarse de ropa, colocándose una remera verde militar y un pantalón corto negro, ambos deportivos.
Posteriormente, escapó por el fondo del inmueble e ingresó sin autorización a otro domicilio de la misma manzana, donde se ocultó en una de las habitaciones. La dueña de casa alertó de inmediato al personal policial y autorizó el ingreso de los efectivos, quienes lograron localizarlo.
Al momento de la aprehensión, el sujeto opuso resistencia y agredió a los uniformados con golpes de puño y puntapié. No obstante, y tras hacer uso de la fuerza, los policías lograron reducirlo y detenerlo. Luego fue identificado como Oscar Emanuel Olivares Díaz.
El detenido fue trasladado a sede de la Comisaría 2°, donde se dio intervención al sistema acusatorio. El ayudante fiscal de Flagrancia, doctor José Quiroga, se hizo presente en la dependencia y, tras interiorizarse del hecho, mantuvo comunicación con el fiscal Alberto Martínez, quien dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia.
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso una amnistía general para sanciones pendientes de la temporada 2025, lo que dejó sin efecto las multas y suspensiones que afectaban a varios futbolistas, incluidos jugadores de Estudiantes de La Plata por el polémico “pasillo de espaldas” ante Rosario Central.