Un hombre fue aprehendido este lunes en Capital luego de protagonizar un raid delictivo que comenzó con el robo de un teléfono celular del interior de un vehículo y terminó con su detención tras ingresar a dos domicilios y agredir a efectivos policiales.

El teléfono celular robado fue recuperado por la Policía.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando personal realizaba recorridas de prevención por la zona de Benavídez y, al llegar a calle Mendoza, observaron una camioneta Volkswagen CrossFox blanca, dominio MUX-002, estacionada sobre la banquina Este con las ventanillas bajas. En ese momento, un masculino que caminaba por el lugar junto a una mujer identificada como Castañeda Iride aprovechó la situación y sustrajo un teléfono celular del interior del rodado.

Publicidad

Al advertir la presencia policial, el sospechoso se dio a la fuga por calle Doctor Serú, continuó por Lisandro Sánchez y luego retomó hacia el Este por calle Ovalle, siguiendo su huida por Piedra Buena. En ese trayecto ingresó a un domicilio de la manzana E, donde sustrajo prendas de vestir para cambiarse de ropa, colocándose una remera verde militar y un pantalón corto negro, ambos deportivos.

Estas prendas de vestir las robó el ladrón en su huida de la policía para cambiarse de ropa y tatar de pasar desapercibido.

Posteriormente, escapó por el fondo del inmueble e ingresó sin autorización a otro domicilio de la misma manzana, donde se ocultó en una de las habitaciones. La dueña de casa alertó de inmediato al personal policial y autorizó el ingreso de los efectivos, quienes lograron localizarlo.

Publicidad

Al momento de la aprehensión, el sujeto opuso resistencia y agredió a los uniformados con golpes de puño y puntapié. No obstante, y tras hacer uso de la fuerza, los policías lograron reducirlo y detenerlo. Luego fue identificado como Oscar Emanuel Olivares Díaz.

El detenido fue trasladado a sede de la Comisaría 2°, donde se dio intervención al sistema acusatorio. El ayudante fiscal de Flagrancia, doctor José Quiroga, se hizo presente en la dependencia y, tras interiorizarse del hecho, mantuvo comunicación con el fiscal Alberto Martínez, quien dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia.