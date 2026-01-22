El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, protagonizó un momento de tensión diplomática durante una exposición en la Asamblea Nacional francesa al rechazar un mapa que señalaba a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido. El episodio ocurrió cuando el diplomático se disponía a hablar ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento.

Sielecki había sido invitado a disertar sobre el crecimiento de las relaciones bilaterales entre Argentina y Francia, en un contexto atravesado por el debate sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Sin embargo, antes de avanzar con su intervención, interrumpió su discurso para advertir un error en el mapa ubicado detrás de su asiento.

Publicidad

“Lamentablemente debo señalarle un pequeño inconveniente, señor presidente, que en realidad es un gran problema para mi país”, expresó en sus primeras palabras. Luego precisó: “Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas como si fueran parte del Reino Unido”.

El embajador sostuvo que esa representación le impedía continuar con normalidad. “Esto supone un gran problema en distintos niveles, incluso jurídicos, porque no puedo, como representante del Estado argentino, hablar libremente ante ese mapa”, afirmó ante los legisladores.

Publicidad

En ese sentido, remarcó que aceptar esa imagen implicaría una validación implícita de una situación que Argentina rechaza. “Sería como legitimar una situación que constituye una vulneración, una agresión a la soberanía de mi país, a la dignidad misma de la Nación Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional”, agregó.

Desde la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores respondieron que el territorio se encontraba en disputa y que el mapa no pretendía atribuir soberanía. “Sabemos que este territorio está en disputa. No hemos atribuido, como usted dice, en este mapa”, señalaron.

Publicidad

No obstante, Sielecki insistió en su postura y subrayó el modo en que figuraba el archipiélago. “Está señalado como Reino Unido. Ese es el punto”, replicó. Para ilustrar la gravedad del hecho, comparó la situación con el conflicto en Europa del Este: “Es como si se invitara al embajador de Ucrania a hablar ante un mapa que mostrara a Lugansk o Crimea como si legítimamente formaran parte de Rusia”.

El diplomático añadió que, en un caso similar, “estoy seguro de que mi colega ucraniano rechazaría eso de manera muy clara”. Acto seguido, formuló un pedido concreto: “No sé si existe alguna forma de cubrir ese mapa durante mi intervención, de alguna manera”.

Tras el planteo, las autoridades decidieron ocultar la parte del mapa cuestionada con una nota adhesiva amarilla, lo que permitió que la exposición continuara. Recién entonces, Sielecki avanzó con su discurso sobre los vínculos políticos, comerciales y diplomáticos entre ambos países.

Las Islas Malvinas se encuentran a unos 600 kilómetros de la costa patagónica argentina y fueron escenario de la guerra entre Argentina y el Reino Unido en 1982, que dejó 649 muertos argentinos y 255 británicos. La disputa de soberanía fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas en la Resolución 2065, que cumplió 60 años el pasado 16 de diciembre.

En paralelo, el Gobierno argentino reiteró recientemente su posición a través de la Cancillería, al cuestionar los desarrollos petroleros offshore en el Atlántico Sur impulsados por las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum. El proyecto Sea Lion se ubica a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago.

Desde el Ejecutivo señalaron que “toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales en áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria” a las resoluciones de la ONU, que reconocen la existencia del conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.