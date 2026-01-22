Pasadas las 21 horas de este miércoles, personal de la Policía Ciclística detuvo en Capital al camionero que era intensamente buscado desde el martes, acusado de haber llegado a San Juan con un cargamento de 64 kilos de cocaína ocultos en un camión cargado con bananas.

El procedimiento se realizó en la intersección de avenida Libertador y calle Patricias Sanjuaninas, donde los efectivos intervinieron ante una situación de alteración del orden público protagonizada por un hombre que deambulaba por la zona. Al momento de ser identificado, el sujeto manifestó espontáneamente ser el camionero que estaba siendo buscado por el hallazgo de la droga en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas de Rawson.

El detenido fue identificado como Roberto Daniel Castro Rojas, de 42 años, quien había quedado prófugo luego de abandonar el camión el martes pasado. Según la investigación, el rodado había arribado a San Juan proveniente del norte del país con una carga de bananas que tenía como destino final la provincia de Mendoza.

De acuerdo a los datos oficiales, al no contar el camión con el equipo de frío correspondiente, la carga fue dejada en un depósito del mercado. Ante ciertas sospechas, se realizó una inspección del vehículo y se descubrió que en el piso del camión estaban ocultos 64 kilos de cocaína de máxima pureza.

Tras la declaración del hombre, se dio intervención al Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan, que corroboró que se trataba del camionero buscado. En paralelo, Gendarmería Nacional inició las actuaciones correspondientes y la causa quedó en manos de la Justicia Federal.

Por disposición judicial, Castro Rojas fue trasladado a la Central de Policía, donde quedó alojado a disposición del fuero federal mientras avanza la investigación para determinar el alcance de la maniobra y posibles cómplices.