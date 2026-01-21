La respuesta oficial finalmente llegó a las Sierras de Chávez. Luego de que los pobladores visibilizaran a través de DIARIO HUARPE las precarias condiciones en las que había quedado el Camino de los Sueños tras los temporales, la maquinaria pesada comenzó a operar en el terreno. Esta intervención, coordinada entre la Municipalidad de Valle Fértil y Vialidad Provincial, busca devolver la seguridad a la única vía de acceso que conecta a las familias serranas con la localidad de San Agustín y el resto del departamento.

El reclamo que movilizó a las autoridades

La situación crítica comenzó a gestarse tras las intensas lluvias de mediados de enero, las cuales provocaron desprendimientos de rocas, socavones y roturas en diversos tramos de la ruta de montaña. Ante lo que inicialmente percibieron como una ausencia de respuestas oficiales, los propios vecinos de las sierras decidieron no esperar y comenzaron a realizar reparaciones de emergencia con sus propias manos.

Flavio Chávez, vecino de la zona, fue uno de los portavoces de este reclamo. Relató que, mediante el uso de picos y palas, la comunidad trabajó intensamente para despejar grandes piedras y nivelar sectores dañados, con el objetivo de mantener un paso mínimo para la circulación de vehículos. Aunque aclararon que no se encontraban totalmente aislados, el tránsito se había vuelto sumamente peligroso y requería de extrema precaución. "Lo que nos haría falta era una máquina para que empareje y mejore el camino", había señalado el vecino, destacando que los pedidos al municipio se remontaban incluso al mes de noviembre.

Despliegue de maquinaria en la zona serrana

La visibilización de la problemática aceleró los tiempos de gestión. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Valle Fértil, Francisco Flores, confirmó que, tras los pedidos formales realizados a Vialidad Provincial —organismo responsable del mantenimiento de esta ruta—, los equipos técnicos ya se encuentran desplegados en el departamento.

Actualmente, el operativo cuenta con una máquina retroexcavadora trabajando en los caminos de acceso a las Sierras de Riveros, mientras que una máquina cargadora ha sido destinada a las Sierras de Chávez y Elizondo. Estos trabajos se centran en revertir los daños causados por las crecientes de los últimos días y en garantizar que los caminos vuelvan a ser plenamente transitables para los habitantes y visitantes. El compromiso municipal se activó luego de que el propio Flores asegurara que, de no mediar una respuesta inmediata de la provincia, la comuna asumiría la responsabilidad de atender el reclamo vecinal.

Una obra histórica que exige mantenimiento

El Camino de los Sueños no es una ruta cualquiera; su inauguración en noviembre de 2019 marcó un hito histórico para la región. Antes de esta obra, el trayecto de entre 42 y 47 kilómetros solo podía realizarse a lomo de mula, por lo que su apertura significó un cambio radical en la calidad de vida de los habitantes de las sierras. Sin embargo, a casi seis años de aquel logro, el paso del tiempo y el clima han dejado al descubierto la falta de mantenimiento preventivo.

Los vecinos insisten en que el problema no es el clima. Para los vallistas, las lluvias son sinónimo de vida; aseguran el agua en los ríos y el forraje en los cerros. El foco del conflicto reside en la falta de obras complementarias de infraestructura vial, como alcantarillas, gaviones y defensas. Según los residentes, sin estos elementos técnicos, cada tormenta fuerte erosiona el camino, evidenciando falencias en los trabajos que no fueron terminados según los proyectos originales. Con la llegada de las máquinas, la comunidad espera no solo una reparación temporal, sino el inicio de un plan de mantenimiento que proteja esta vía vital para el desarrollo de las Sierras de Chávez.