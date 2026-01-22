Las fuerzas armadas de Rusia llevaron a cabo una patrulla aérea de largo alcance sobre aguas neutrales del mar de Japón, una operación que reavivó la tensión con Japón y volvió a poner el foco en la seguridad regional del Asia-Pacífico.

Según informó el Ministerio de Defensa ruso, la misión se extendió por más de once horas e incluyó bombarderos estratégicos Tu-95MS, con capacidad nuclear, escoltados por cazas Su-35S y Su-30SM. Desde Moscú señalaron que el vuelo se desarrolló conforme a las normas internacionales que regulan el uso del espacio aéreo y que este tipo de operaciones se realiza de manera regular en distintas regiones del mundo.

Los Tu-95MS forman parte de la denominada “aviación de largo alcance” rusa, junto a los bombarderos Tu-160 y Tu-22M3. Estas aeronaves integran la tríada nuclear del país y pueden portar misiles de crucero y armamento convencional, lo que les otorga un rol estratégico en la doctrina militar rusa.

Las autoridades japonesas siguieron de cerca la patrulla aérea, en un contexto marcado por maniobras similares que Moscú ha realizado en la región, en ocasiones junto a China. En diciembre pasado, bombarderos rusos Tu-95MS y aeronaves chinas Hong-6K participaron en una patrulla conjunta sobre el mar de Japón, el mar de China Oriental y el océano Pacífico.

El trasfondo de estas acciones se vincula con la histórica disputa territorial entre Rusia y Japón por cuatro islas del archipiélago de las Kuriles, ubicadas al norte del territorio japonés. Tokio reclama la soberanía de estas islas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que aún condiciona las relaciones bilaterales.

Desde la cancillería rusa advirtieron que estas operaciones se desarrollan “en las inmediaciones de las fronteras” y manifestaron preocupación por la evolución del escenario internacional. En ese marco, Moscú también sigue de cerca el fortalecimiento de la cooperación político-militar entre Japón y Estados Unidos, así como el aumento de ejercicios conjuntos en la región.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, hizo referencia además al despliegue del sistema estadounidense de misiles de alcance medio Typhon durante ejercicios conjuntos entre Washington y Tokio. Según Moscú, estas baterías —capaces de lanzar misiles de crucero Tomahawk— no habrían sido retiradas del territorio japonés, pese a que se informó que su presencia sería temporal.