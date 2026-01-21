En el marco del Foro Económico Mundial que se desarrolla esta semana en Davos, Suiza, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en la antesala de la segunda revisión del acuerdo que se realizará en febrero en la Argentina.

Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron el contacto en el contexto del Foro Económico Mundial. El encuentro se dio mientras el Gobierno se prepara para recibir a una misión del organismo multilateral en Buenos Aires, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las metas pactadas.

Tras el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Georgieva se refirió a la situación argentina y señaló que “el tiempo es muy corto” y que el diálogo con la delegación nacional “está muy bien”, en un escenario de reconstrucción de reservas.

El próximo 1° de febrero, la Argentina enfrenta un vencimiento de USD 824 millones en intereses con el FMI, en coincidencia con la llegada de la misión técnica para la revisión del programa. Desde Economía evitaron precisar la fecha exacta del arribo y no confirmaron si el pago se realizará en término o si existe margen para postergarlo hasta finalizar la auditoría.

Entre los economistas, el consenso apunta a que el Gobierno cumplirá con la obligación. Fausto Spotorno, director de la consultora OJF, afirmó que el pago se concretará y que luego se aguardará un desembolso de USD 1.000 millones tras la revisión.

El foco de la revisión

El análisis del Fondo estará centrado en el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina. Este desvío podría derivar en un nuevo waiver, pese a que en la revisión anterior las metas fueron ajustadas para facilitar su cumplimiento.

De cara a febrero, el Banco Central llega con un escenario más favorable. Desde el 1° de enero comenzó una nueva fase del programa económico, con bandas cambiarias ajustadas por el IPC y compras de divisas según la demanda de dinero. Al 20 de enero, las reservas internacionales alcanzaron los USD 44.874 millones, tras adquisiciones por USD 716 millones en doce jornadas.

El FMI destacó el inicio de esta etapa y el ritmo de compras del Central. Según expresó su portavoz, Julie Kozack, el proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo más rápido de lo previsto y superó el 5% del piso del volumen diario del mercado de cambios en la mayoría de las ruedas.

Para 2026, los objetivos vigentes establecen que las reservas netas del Banco Central deberán ubicarse en USD -3.100 millones al cierre del primer trimestre, en USD 1.600 millones al finalizar el segundo y en USD 8.400 millones en diciembre.