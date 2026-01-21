El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que alcanzó un marco de acuerdo preliminar con la OTAN para negociar el futuro de Groenlandia y la región del Ártico. El anuncio fue realizado durante su participación en el Foro Económico Mundial y luego ampliado en una entrevista televisiva.

Según explicó el mandatario, el entendimiento fue alcanzado junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y permitirá suspender la aplicación de los aranceles que Estados Unidos tenía previsto imponer a partir del 1 de febrero a países aliados de Europa.

Trump afirmó que el acuerdo contempla una cooperación más estrecha en materia de seguridad en el Ártico y en Groenlandia, isla autónoma bajo soberanía de Dinamarca. Señaló que se trata de un proceso complejo y que los detalles serán comunicados a medida que avancen las negociaciones.

En ese marco, el presidente estadounidense descartó el uso de la fuerza para avanzar sobre Groenlandia y sostuvo que su Gobierno buscará negociaciones inmediatas para discutir su adquisición. Indicó que la región tiene un valor estratégico clave para la seguridad internacional.

Trump también confirmó que Estados Unidos mantiene conversaciones vinculadas a un sistema de defensa antimisiles denominado “Cúpula Dorada”, asociado a la protección del Ártico, aunque no brindó precisiones. Añadió que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff estarán a cargo de las futuras discusiones.

El anuncio fue bien recibido por los mercados financieros, que reaccionaron con subas tras las declaraciones del mandatario. En Europa, en cambio, las respuestas fueron más cautas. Dinamarca reiteró que no está dispuesta a negociar la venta de Groenlandia, mientras que la Unión Europea insistió en que cualquier negociación debe respetar la soberanía danesa y el derecho internacional.

El planteo de Washington se inscribe en un contexto de creciente interés global por el Ártico, impulsado por el deshielo, la apertura de nuevas rutas comerciales y la competencia estratégica con Rusia y China. Trump afirmó que Estados Unidos considera clave una presencia sólida en Groenlandia para proteger los intereses de la OTAN en la región.

El presidente concluyó que el acuerdo preliminar es solo un primer paso y que se informarán nuevos avances a medida que continúen las negociaciones.