Policiales > Tenía 51 años
La víctima fatal de accidente en Chimbas era Gustavo Alberto Aciar
POR REDACCIÓN
Un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Maradona y Formosa, en el departamento de Chimbas, resultó en la muerte de un motociclista este viernes por la mañana. La víctima fue identificada como Gustavo Alberto Aciar, de 51 años de edad.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar de las autoridades, el hecho se produjo cuando el conductor de un automóvil Fiat Siena Atractive blanco, identificado como Juan José Navarro, circulaba por calle Formosa en sentido este-oeste. Al llegar al cruce con calle Maradona, habría omitido la señal de pare ubicada en su carril, avanzando sobre la intersección y colisionando con la motocicleta Bajaj Rouser 200 cc que era conducida por Aciar en dirección norte-sur.
El impacto provocó que el motociclista quedara tendido en la vereda de la esquina suroeste, donde se constató su deceso. La motocicleta terminó en el centro de la calle Formosa, mientras que el automóvil detuvo su marcha en el vértice de la misma esquina. En el lugar se observaron huellas de rodamiento y marcas de fricción en ambos vehículos.
Personal del Departamento de Policía Científica y de la Brigada Policial de Delitos Especiales trabajó en el lugar para recabar evidencias. Se dispuso el levantamiento del cadáver para su traslado a la Morgue Judicial, donde se practicará la autopsia correspondiente.
La causa está a cargo del fiscal coordinador Francisco Micheltorena, el fiscal en turno Francisco Javier Nicolía Heras, y los ayudantes fiscales Gemma Cabrera y Maximiliano Gerarduzzi. La investigación preliminar indica como principal hipótesis que el conductor del automóvil no respetó la señalización de pare, lo que habría causado la colisión mortal.
