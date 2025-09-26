Choque fatal en la intersección de Maradona y Formosa: falleció un conductor de moto

Un siniestro de tránsito ocurrido esta mañana en la intersección de las calles Maradona y Formosa, en el departamento de Chimbas, resultó en la muerte de una persona. El accidente, que involucró a un automóvil Fiat y una motocicleta de aproximadamente 150 cilindradas, tuvo lugar hace aproximadamente entre 20 y 40 minutos al momento del primer reporte policial.

Policía científica trabajó en el lugar. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

Según informó el comisario Sergio Montaño, jefe de la Departamental Nº 2 en Radio Sarmiento, el impacto fue frontal contra el costado de la motocicleta. La colisión, de gran violencia, provocó el fallecimiento inmediato del conductor de la moto, identificado como un hombre de aproximadamente 50 años.

El conductor del automóvil, un hombre, fue demorado en el lugar en espera de la intervención de la justicia. La intersección donde ocurrió el siniestro fue cortada totalmente por las fuerzas policiales para permitir las tareas de los efectivos y peritos. Se aguarda la presencia de la fiscal de delitos especiales, la doctora Tabrera, para dirigir la investigación.

La causa continúa en desarrollo a la espera de la recolección de testimonios y pruebas periciales. Se informó que en la intersección no existe semáforo, aspecto que será considerado en la investigación para establecer las causas precisas del accidente. Las autoridades procederán a notificar a los familiares de la víctima una vez que se concrete su identificación formal.