Provinciales > Para revisar
Sorteo de viviendas: 344 afortunados ya pueden consultar los resultados
POR REDACCIÓN
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dio a conocer este viernes el listado oficial de las familias preadjudicatarias de las 344 viviendas sorteadas ayer en el marco del programa Sorteo Provincial de Viviendas – San Juan 2025. Las viviendas están ubicadas en siete barrios de distintos departamentos de la provincia.
El sorteo se realizó el jueves desde la sala de sorteos de la Caja de Acción Social, con la participación de 28.414 familias inscritas. El proceso fue transmitido en vivo y se utilizó un mecanismo que garantizó que cada grupo familiar participara con el número asignado en el padrón definitivo publicado previamente en la web oficial del organismo.
Las viviendas asignadas corresponden a los siguientes barrios: Tierras del Norte en Angaco (62 unidades), El Puerto en Calingasta (7 unidades), Los Surcos en Chimbas (5 unidades), El Jagual en Pocito (13 unidades), Solares del Sur en Sarmiento (190 unidades), Caraballo II en San Martín (61 unidades) y Tehul en 25 de Mayo (6 unidades).
El listado completo de beneficiarios se encuentra disponible para su consulta en la página web oficial del IPV. Para conocerlo podés ingresar directamente acá: https://sii.sanjuan.gob.ar/ipv/PROD/sorteo/
Los interesados pueden acceder al mismo ingresando al sitio web del instituto, seleccionando el ícono "Sorteo provincial de viviendas" y luego haciendo click en el recuadro que indica "Ganadores del sorteo". Allí se despliegan los listados organizados por barrio, con los nombres de las personas seleccionadas.
Esta publicación marca el siguiente paso en el proceso de adjudicación de viviendas por parte del Ministerio de Infraestructura, permitiendo a los participantes verificar los resultados del sorteo de manera transparente y accesible.
