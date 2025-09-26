Política > Acuerdos
Argentina recibirá aviones F-16 y vehículos blindados Stryker en medio del respaldo yankee
POR REDACCIÓN
La cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos se acelera a paso firme. Según confirmaron fuentes oficiales, el Gobierno espera para fin de año la llegada de los primeros aviones de combate F-16, adquiridos a Dinamarca, que serán destinados a la base Área Material Río IV en Córdoba. Al mismo tiempo, se prevé que arriben los primeros ocho vehículos blindados Stryker, cuya compra fue comprometida por el ministro de Defensa, Luis Petri, durante su visita al Pentágono en julio.
El anuncio se da en medio del fuerte respaldo de Donald Trump a Javier Milei, a la espera de que se destrabe el acceso a financiamiento del Tesoro norteamericano. “Argentina está retomando su lugar como aliado estratégico de Occidente”, aseguraron desde el entorno presidencial. Washington busca consolidar su influencia en el Atlántico Sur, tras años de avance chino en la región durante la gestión de Alberto Fernández.
El propio Milei incluyó a Petri en la comitiva oficial que viajó a Nueva York para la apertura de la Asamblea General de la ONU. Allí repasaron con funcionarios norteamericanos los detalles de la adquisición de los Stryker y del despliegue de los F-16. Además, se evalúa la llegada a Buenos Aires del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, junto al ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, para recibir las aeronaves.
La cumbre enviaría un mensaje geopolítico de alto impacto: mientras Dinamarca enfrenta sobrevuelo de drones presuntamente rusos en sus aeropuertos, la Argentina se posiciona como actor clave en el Atlántico Sur y la Antártida. En ese sentido, Milei impulsa la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia, con miras a la futura renegociación del Tratado Antártico en 2048.
Estados Unidos, por su parte, busca garantizar continuidad en los planes de defensa argentinos. “La previsibilidad es la clave para proyectar un reequipamiento sostenible”, advirtieron fuentes militares en Washington. La Casa Rosada ya puso en agenda nuevos proyectos que incluyen helicópteros de combate, junto con la renovación de rifles y municiones.
