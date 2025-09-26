NOTA DEL EDITOR Importante Línea de contención: Para asistencia en crisis de salud mental, contacte al 911 en San Juan. La ayuda está disponible las 24 horas.

En la mañana de este viernes, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en la vía pública de la ciudad de San Juan. El hecho, ocurrió en las inmediaciones del lateral de Avenida Circunvalación, entre avenida Ignacio de la Rosa y avenida Libertador.

De acuerdo con la información preliminar los hechos se habrían desarrollado en las primeras horas de la mañana. Alrededor de las 07:00 horas, los recursos policiales y de asistencia médica fueron despachados a la frecuencia correspondiente para atender la situación. Al arribar al lugar, se encontró con que el individuo aparentemente había fallecido por ahorcamiento.

Este trágico suceso pone nuevamente de manifiesto la crítica importancia de abordar la salud mental como una prioridad de salud pública. El suicidio es un fenómeno complejo, multicausal y prevenible, que frecuentemente es el resultado de una convergencia de factores psicológicos, sociales, biológicos y culturales. La desesperanza, los trastornos mentales no tratados, las crisis personales profundas y la falta de redes de contención suelen ser elementos presentes en estos casos.

En este contexto, es fundamental recordar que la prevención es posible. La comunicación abierta y el apoyo del entorno cercano pueden ser factores determinantes para salvar una vida.

Para situaciones de crisis emocional o ideación suicida, la provincia de San Juan cuenta con una línea de asistencia inmediata. Cualquier persona que lo necesite, o quien esté preocupado por un ser querido, puede contactarse de manera gratuita y confidencial con el servicio de emergencias marcando al 911. Este recurso está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para brindar contención y derivación a los recursos de ayuda especializada.

La muerte por suicidio es una pérdida dolorosa que impacta profundamente a familias, amigos y a la comunidad en su conjunto.