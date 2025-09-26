Extraño objeto cayó del cielo en Chaco y genera debate en redes sociales

La tranquilidad de Puerto Tirol, Chaco, se vio interrumpida por un hallazgo digno de la ciencia ficción. Un enorme cilindro metálico se precipitó e incrustó en un campo privado, generando una ola de intriga y alimentando la hipótesis de que se trata de basura espacial. El propietario del predio, Ramón Ricardo González, alertó de inmediato a las autoridades, desatando un operativo policial y de bomberos para determinar el origen y el nivel de peligrosidad del objeto.

El artefacto, con dimensiones de 1,70 metros de largo por 1,20 de diámetro, fue encontrado en el Campo Rossi. Los peritos que examinaron el objeto in situ describieron que el material es de fibra de carbono y presenta un número de serie grabado, características que inmediatamente sugieren una procedencia artificial y no terrestre. Estos rasgos han llevado a los testigos a inclinarse por una teoría que ganó fuerza rápidamente: es un fragmento de chatarra espacial.

La hipótesis de SpaceX toma la delantera

El rumor más persistente en la localidad es que el cilindro podría ser un desecho de alguna misión de SpaceX, la reconocida compañía aeroespacial del magnate Elon Musk. Esta posibilidad pone el foco en la creciente problemática de la basura espacial, haciendo de este hallazgo un ejemplo visible de cómo los restos de la carrera tecnológica internacional están cayendo en la Tierra.

Tras la inspección preliminar de la comisaría de Puerto Tirol, el Departamento de Bomberos Metropolitanos realizó un análisis exhaustivo en el sitio para descartar cualquier riesgo de explosión o contaminante. Una vez asegurada la zona, el perímetro fue acordonado y puesto bajo custodia policial, permitiendo el ingreso exclusivo a personal técnico especializado que ahora espera realizar los estudios necesarios para confirmar su origen.

El incidente ha convocado a numerosos vecinos, atraídos por la curiosidad de presenciar un acontecimiento tan inusual. Los comentarios se multiplican, con muchos sugiriendo que el cilindro chaqueño se sumará a una lista cada vez más larga de desechos de la actividad espacial que logran sobrevivir a la reentrada atmosférica. Ahora, la expectativa se centra en los resultados de la investigación que, de confirmarse el origen espacial, marcará un nuevo capítulo en la caída de tecnología desde la órbita.