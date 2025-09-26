Torneo Clausura: hora y cómo ver Defensa y Justicia vs. Boca Juniors

La décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025 pondrá frente a frente dos realidades opuestas cuando Boca Juniors visite a Defensa y Justicia en el Estadio Norberto Tomaghello. El encuentro, programado para el sábado 27 de septiembre a las 19:00 horas (Argentina), será transmitido en vivo por TNT Sports y Disney+ para el resto de Latinoamérica. Mientras el Xeneize atraviesa un momento de solidez, el Halcón se encuentra bajo presión, buscando desesperadamente asegurar su permanencia entre los puestos de clasificación.

El equipo de Miguel Ángel Russo llega al cruce con un envidiable invicto de seis partidos, producto de tres victorias y tres empates, que incluyen los recientes 2-2 consecutivos. Este buen desempeño ha posicionado a Boca en el tercer lugar de la Zona B con 14 puntos, a solo dos unidades del líder Unión. En el mediocampo, Leandro Paredes se ha consolidado como el eje futbolístico del equipo desde su llegada, secundado por los sólidos rendimientos de Lautaro Di Lollo, Rodrigo Battaglia y Brian Aguirre.

La urgencia del Halcón

Por su parte, Defensa y Justicia necesita reencauzar su camino. El equipo dirigido por Mariano Soso arrastra dos derrotas en fila (ante Platense y Estudiantes), lo que ha puesto en peligro su lugar entre los ocho mejores de la zona. Actualmente se mantienen en la octava posición con 12 puntos, empatados con otros tres equipos. Jugadores como Juan Miritello y Kevin Gutiérrez serán claves para intentar revertir esta tendencia, junto con los aportes de Juan Gutiérrez y Alexis Soto.

El último antecedente entre ambos equipos fue una contundente goleada 4-0 a favor de Boca en La Bombonera el 16 de marzo, con un doblete de Milton Giménez, y anotaciones de Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Defensa y Justicia buscará evitar que ese resultado se repita y sumar puntos vitales tanto para la clasificación a la fase final como para sus aspiraciones de acceder a copas internacionales en la tabla anual.

El duelo promete ser un choque de voluntades, con un Boca que busca la cima y un Defensa y Justicia que lucha por la supervivencia en la zona de clasificación.