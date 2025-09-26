Provinciales > Medida oficial
Suspendieron las clases en San Juan por alerta de vientos fuertes
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Educación de la provincia de San Juan dispuso la suspensión de las actividades escolares para este viernes 26 de septiembre como medida preventiva ante el alerta meteorológico por vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. La medida se toma en consonancia con las recomendaciones de Protección Civil provincial.
La suspensión afecta de manera diferenciada según la zona. En los departamentos de Jáchal, Iglesia y Calingasta, la medida comprende los turnos tarde, vespertino y nocturno. Para el resto de los departamentos de la provincia, la suspensión rige para los turnos vespertino y nocturno. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
La cartera educativa informó que la disposición es de carácter preventivo y recordó a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia, establecido por la Resolución 12277-ME2024. Las autoridades mantendrán un seguimiento atento de la evolución de las condiciones climáticas y comunicarán cualquier novedad a través de los canales oficiales.
