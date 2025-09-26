Huarpe Deportivo
Bombazo en el fútbol mundial: Sergio Busquets anunció su retiro
Por Mauro Cannizzo Hace 2 horas
El fútbol dice adiós a uno de sus arquitectos más brillantes. Sergio Busquets, considerado universalmente como uno de los mejores centrocampistas de la historia, ha confirmado que dejará la actividad profesional una vez concluya su participación en la temporada actual con el Inter Miami. El club de la MLS, ya clasificado para los playoffs, será el último escenario para la carrera del talentoso mediocentro de 37 años.
El anuncio se realizó a través de un emotivo video compartido en sus redes sociales, donde 'Busi' explicó los motivos de su decisión. "Siento que ha llegado el momento de decirle adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé", expresó el de Sabadell, confirmando que "estos serán mis últimos meses en el terreno de juego".
Un legado de gratitud y plenitud
A lo largo de su mensaje, el futbolista, que en 2023 se unió al Inter Miami tras una larga y exitosa etapa en el FC Barcelona, transmitió un profundo sentimiento de gratitud y satisfacción. "Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido... Muchas gracias a todos, hasta pronto", dijo Busquets, finalizando su declaración con la inspiradora frase: "todo final es un nuevo comienzo”.
El mensaje de Sergio Busquets también estuvo cargado de agradecimiento hacia el club que lo vio crecer y convertirse en leyenda. "Gracias al F. C. Barcelona, el club de mi vida. En el Barça cumplí los sueños que tenía de niño", afirmó, recordando con cariño sus inicios y su paso por la Masía: "Guardo recuerdos muy felices desde niño. Desde Badía hasta el filial del Barça, pasando por Barberá, Lleida y Jabac".
El mediocentro se despide con la certeza de haber vivido una trayectoria de ensueño. "Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos. Celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré", destacó, resumiendo así el legado de un jugador que regaló al fútbol vivencias únicas "en lugares maravillosos, junto a los mejores compañeros de viaje". En sus palabras finales para el deporte que tanto le dio, Busquets publicó: "Gracias a todos y al futbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita".
