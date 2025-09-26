El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que se habría alcanzado un acuerdo con Israel y Estados Árabes para poner fin a la guerra en Gaza, tras recientes conversaciones diplomáticas. “Creo que tenemos un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes y pondrá fin a la guerra”, declaró desde la Casa Blanca.

Trump afirmó que este sería el octavo conflicto que logra finalizar desde que regresó al poder en enero, y adelantó que el próximo lunes recibirá al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca, en lo que será la quinta reunión de ambos líderes en 2025.

Publicidad

En paralelo, Netanyahu realizó un firme discurso en la Asamblea General de la ONU, donde criticó a los gobiernos que reconocieron a Palestina como Estado y afirmó que tales gestos “incentivan la violencia” y refuerzan la impunidad. El primer ministro israelí defendió la campaña militar en Gaza y calificó la operación como una de las victorias más importantes de Israel, aunque advirtió que los restos de Hamas siguen activos y exigió la liberación inmediata de los rehenes capturados por la organización.

El líder israelí subrayó además la amenaza que representa Irán y agradeció a Trump por su postura “valiente” frente al régimen iraní, reclamando la restauración de sanciones y el control de su desarrollo nuclear y militar. Sobre la ofensiva en Gaza, Netanyahu aseguró que Israel adoptó medidas para minimizar bajas civiles, acusando a Hamas de usar a los habitantes de la Franja como escudos humanos.

Publicidad

Trump y Netanyahu coinciden en que el acuerdo anunciado busca garantizar la seguridad de Israel, la liberación de rehenes y el fin de hostilidades, mientras la comunidad internacional sigue de cerca los pasos diplomáticos y militares en la región.