Una nueva pista abrió un rumbo decisivo en la investigación del triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, cometido el 20 de septiembre en Florencio Varela. La Justicia apunta ahora a un joven traficante de La Matanza, estrechamente vinculado con Brenda del Castillo, cuya identidad se reconoce por una señal física particular.

Aunque no se lo considera autor directo, se cree que podría aportar información clave sobre la banda que operaría en Ciudad Evita, dedicada al menudeo de drogas y extorsiones. Vecinos del monoblock 19, donde vivía Brenda, aseguran temer a la organización, pero se mantienen en silencio.

Publicidad

La causa está a cargo de la UFI de Homicidios de La Matanza, con el fiscal Adrián Arribas al frente, y recibe apoyo de la PROCUNAR, especializada en narcotráfico. Arribas planea nuevas medidas de investigación, incluyendo pericias criminalísticas y citaciones al jefe de la DDI local, comisario Flavio Marino.

El joven investigado estaría vinculado a las viejas células de Nicolás Nahuel Guimil, alias “Chaki Chan”, uno de los capos narcos más temidos del conurbano, preso desde 2023. Según fuentes judiciales, “si es dealer y era cercano a Brenda, tal vez algo sabe”.

Publicidad

Nicolás Nahuel Guimil, alias "Chaki Chan". (Foto gentileza Infobae)

El modo de los crímenes refuerza la hipótesis narco: Brenda sufrió fractura de cráneo, aplastamiento facial, heridas punzocortantes en el cuello y un corte transversal post-mortem en el abdomen.

Paralelamente, la Policía bonaerense y la de la Ciudad allanaron la Villa Zavaleta de Barracas en busca de “Pequeño J.” o “Julito”, un presunto traficante peruano de 23 años vinculado al caso, quien no figura en registros penales argentinos y podría haber ingresado al país de forma irregular, al igual que Miguel Ángel Villanueva Silva, detenido recientemente e imputado por el femicidio.

Publicidad

La investigación continúa, pero la nueva pista sobre el joven narco cercano a Brenda podría ser clave para esclarecer la relación entre el tráfico de drogas y los crímenes, así como para identificar a los responsables de la banda operativa en Ciudad Evita.