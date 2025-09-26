Flamengo logró el pase a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 tras vencer a Estudiantes por penales en el Estadio UNO de La Plata. La definición desde los doce pasos contó con la destacada actuación del arquero Agustín Rossi, quien detuvo dos remates, y selló el triunfo del equipo carioca, que ahora enfrentará a Racing, clasificado tras doblegar a Vélez.

Estudiantes, líder del Grupo A en la primera fase, había avanzado en octavos de final venciendo a Cerro Porteño con un global de 1-0, pero no pudo superar a Flamengo, que había igualado la serie en 90 minutos con un gol de Gastón Benedetti antes de definir la llave desde los penales.

Por otro lado, Palmeiras eliminó a River Plate con un marcador global de 5-2, tras imponerse 2-1 en Buenos Aires y 3-1 en Brasil. El Verdao se enfrentará ahora a Liga de Quito, que superó a Sao Paulo con un global de 2-2, avanzando por el triunfo en la ida en Ecuador y una victoria posterior en el Morumbí gracias al gol de Jeison Medina.

Según el calendario oficial de la Conmebol, las semifinales se jugarán con partidos de ida y vuelta entre el 21 y el 28 de octubre. La localía en la vuelta corresponderá al equipo mejor posicionado por ranking o desempeño en fases anteriores. Los vencedores de estas series avanzarán a la final única, programada para el 29 de noviembre en Lima, Perú.

El desenlace de los cuartos de final confirma a cuatro históricos del fútbol sudamericano en la definición del torneo, mientras Flamengo buscará repetir la hazaña de la pasada edición y Estudiantes deberá replantear su estrategia para futuros compromisos internacionales.

Solo queda un equipo argentino en carrera, Racing. (Foto gentileza)