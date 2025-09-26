Huarpe Deportivo > Cerca del final
Tras pasar Flamengo, así quedaron las semifinales de la Copa Libertadores 2025
POR REDACCIÓN
Flamengo logró el pase a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 tras vencer a Estudiantes por penales en el Estadio UNO de La Plata. La definición desde los doce pasos contó con la destacada actuación del arquero Agustín Rossi, quien detuvo dos remates, y selló el triunfo del equipo carioca, que ahora enfrentará a Racing, clasificado tras doblegar a Vélez.
Estudiantes, líder del Grupo A en la primera fase, había avanzado en octavos de final venciendo a Cerro Porteño con un global de 1-0, pero no pudo superar a Flamengo, que había igualado la serie en 90 minutos con un gol de Gastón Benedetti antes de definir la llave desde los penales.
Por otro lado, Palmeiras eliminó a River Plate con un marcador global de 5-2, tras imponerse 2-1 en Buenos Aires y 3-1 en Brasil. El Verdao se enfrentará ahora a Liga de Quito, que superó a Sao Paulo con un global de 2-2, avanzando por el triunfo en la ida en Ecuador y una victoria posterior en el Morumbí gracias al gol de Jeison Medina.
Según el calendario oficial de la Conmebol, las semifinales se jugarán con partidos de ida y vuelta entre el 21 y el 28 de octubre. La localía en la vuelta corresponderá al equipo mejor posicionado por ranking o desempeño en fases anteriores. Los vencedores de estas series avanzarán a la final única, programada para el 29 de noviembre en Lima, Perú.
El desenlace de los cuartos de final confirma a cuatro históricos del fútbol sudamericano en la definición del torneo, mientras Flamengo buscará repetir la hazaña de la pasada edición y Estudiantes deberá replantear su estrategia para futuros compromisos internacionales.
La Justicia provincial y federal recibió datos sobre un joven traficante vinculado a Brenda Loreley del Castillo, víctima del triple femicidio ocurrido el 20 de septiembre en Florencio Varela. Aunque no se lo considera autor directo, podría revelar información crucial sobre la banda que opera en Ciudad Evita.
El presidente de Estados Unidos endurece su política comercial y dispuso aranceles que impactan directamente en fármacos de marca, vehículos pesados y mobiliario. “Debemos proteger nuestro proceso de fabricación, tanto por motivos de seguridad nacional como por otras razones”, argumentó Trump en redes sociales.
A una semana del crimen, esto es lo que se sabe de la trama narco detrás del triple femicidio en Florencio Varela
Con un emotivo acto encabezado por el intendente Carlos Munisaga, se inauguró la remodelada Plaza de los Niños en el Barrio Güemes. Hubo discursos de unidad, la colocación de una cápsula del tiempo y una fuerte apuesta por el trabajo local. La obra fue realizada con fondos municipales y mano de obra rawsina.
En Bariloche, seis mandatarios coincidieron en reproches a la gestión nacional: promesas de obras incumplidas, recorte de fondos y políticas centralistas. Gustavo Sáenz pidió que “al Gobierno nacional le alegre que nos vaya bien a los provinciales”. Martín Llaryora descartó una foto con Milei en plena campaña cordobesa.