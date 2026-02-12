El Gobierno logró un resultado positivo en su última licitación de deuda en pesos al adjudicar $9,02 billones y alcanzar un nivel de renovación de vencimientos del 123,39%. La Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $11,51 billones, lo que permitió cubrir los compromisos del día y captar financiamiento adicional en el mercado local.

Las tasas de interés en los instrumentos a tasa fija se ubicaron cerca del 40% anual. Entre las colocaciones más importantes se destacaron las Lecap y Boncap con vencimiento en abril de 2026, que concentraron $5,03 billones con una tasa efectiva mensual de 2,81% y una tasa interna de retorno anual de 39,48%. También se adjudicaron títulos a julio y noviembre de 2026 y a enero de 2027 con rendimientos similares.

Los bonos ajustados por inflación (CER) representaron $2,19 billones del total colocado. Se emitieron instrumentos con vencimientos entre junio de 2026 y junio de 2028, con tasas reales que oscilaron entre el 5,02% y el 8,62% anual, reflejando la demanda de cobertura frente a la evolución de los precios.

En tanto, los bonos Tamar (vinculados a la tasa de política monetaria del Banco Central) sumaron $0,27 billones. Los títulos con vencimiento en agosto de 2026 y febrero de 2027 se colocaron con márgenes de 4,38% y 6,50% sobre la referencia, respectivamente.

La colocación de instrumentos dólar linked fue marginal: apenas $0,03 billones en un bono con vencimiento en abril de 2026 y una tasa anual de 4,81%.

El resultado de la licitación muestra la capacidad del Tesoro para renovar sus compromisos en el mercado en pesos y sostener el financiamiento local en un contexto de tasas todavía elevadas y de seguimiento atento por parte de los inversores a la evolución de la inflación y la política monetaria.