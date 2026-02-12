Publicidad
Licitación de deuda: el Gobierno logró un rollover del 123%

La Secretaría de Finanzas adjudicó $9,02 billones en una licitación en pesos y logró renovar el 123% de los compromisos. Las tasas rondaron el 40% anual y se destacaron los títulos a tasa fija y los bonos ajustados por inflación.

POR REDACCIÓN

12 de febrero de 2026
El ministro de Economía, Luis Caputo. (Archivo)

El Gobierno logró un resultado positivo en su última licitación de deuda en pesos al adjudicar $9,02 billones y alcanzar un nivel de renovación de vencimientos del 123,39%. La Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $11,51 billones, lo que permitió cubrir los compromisos del día y captar financiamiento adicional en el mercado local.

Las tasas de interés en los instrumentos a tasa fija se ubicaron cerca del 40% anual. Entre las colocaciones más importantes se destacaron las Lecap y Boncap con vencimiento en abril de 2026, que concentraron $5,03 billones con una tasa efectiva mensual de 2,81% y una tasa interna de retorno anual de 39,48%. También se adjudicaron títulos a julio y noviembre de 2026 y a enero de 2027 con rendimientos similares.

Los bonos ajustados por inflación (CER) representaron $2,19 billones del total colocado. Se emitieron instrumentos con vencimientos entre junio de 2026 y junio de 2028, con tasas reales que oscilaron entre el 5,02% y el 8,62% anual, reflejando la demanda de cobertura frente a la evolución de los precios.

En tanto, los bonos Tamar (vinculados a la tasa de política monetaria del Banco Central) sumaron $0,27 billones. Los títulos con vencimiento en agosto de 2026 y febrero de 2027 se colocaron con márgenes de 4,38% y 6,50% sobre la referencia, respectivamente.

La colocación de instrumentos dólar linked fue marginal: apenas $0,03 billones en un bono con vencimiento en abril de 2026 y una tasa anual de 4,81%.

El resultado de la licitación muestra la capacidad del Tesoro para renovar sus compromisos en el mercado en pesos y sostener el financiamiento local en un contexto de tasas todavía elevadas y de seguimiento atento por parte de los inversores a la evolución de la inflación y la política monetaria.

