Lo que dijo Diego Martínez luego del empate en el Superclásico

Después de igualar en el Superclásico del pasado domingo contra River Plate en el Estadio Mas Monumental, Diego Martínez habló en conferencia de prensa y no se guardó nada. El entrenador de Boca Juniors hizo un tajante análisis de cómo se dio el compromiso en Núñez, con el ataque del rival y el sistema utilizado. Sus palabras no pasaron desapercibidas em estas horas.

"River no nos sorprende y juega a esto siempre. Es protagonista. En los primeros 10/15 minutos nos costó salir de la presión de River y salir de forma asociada. Hay que estar preparado para salir de ese momento en los que te toca pasarla mal. Más allá de eso, no era River con su fluidez de juego. Era clara la actitud de Facu Colidio y Solari jugando por las puntas y buscando las espaldas de nuestros centrales con envíos aéreos o para que pudiera recibir entre líneas Echeverri, o cerrándose Barco", expuso Martínez.

Luego, Diego resaltó: "Hasta que en un momento pudimos imponernos nosotros también o compartir esa posesión y se dio un partido abierto y de ida vuelta, con un tránsito rápido por la mitad de cancha. Para mí es muy valorable lo que hicimos y terminó siendo un partido parejo. Lo podríamos haber ganado nosotros o River con alguna situación. El partido se trató de las búsquedas, de los manos a mano, el 2 contra 2".

Análisis de Diego Martínez

"El querer salir a jugar de igual en cada cancha te puede dejar expuesto y ese riesgo siempre lo queremos correr. Siempre uno sabe que lo que intentamos hacer como equipo tiene el riesgo de que en las transiciones uno puede salir herido. Fue un partido parejo, atractivo, con dos equipos con búsqueda similares. Desde los resultados no estamos como imaginaba. Desde el rendimiento del equipo, merecemos tener más puntos de los que tenemos", aseguro el DT de Boca Juniors.

Para cerrar, Diego Martínez mencionó: "No me gustó el primer tiempo contra Platense, parte del partido contra Lanús y no merecimos perder, pero nos condicionó el gol tempranero. Fuimos más que los rivales en todos los partidos. El equipo va creciendo y teniendo buenas sensaciones. Esto es un grupo en construcción, con un entrenador que hace poco tiempo que está trabajando con ellos. El poder haber tenido una semana completa para trabajar sirvió. En cuanto al rendimiento vamos por buen camino".