Un momento tan inesperado como divertido se vivió en el streaming No tan Pronto, conducido por Matías Vázquez. Durante una entrevista telefónica con Luciana Salazar, la periodista Greta Rodríguez—quien compartía el piso con Vázquez y las periodistas Mica Comunica y Carla Bunny—interrumpió la conversación para lanzar una frase que dejó a todos con la boca abierta.

En referencia a Salazar, Greta comentó: "tiene buen gusto porque… no me mates, Luli, pero compartimos un amor, ¿te acordás?”. Mientras Rodríguez buscaba la complicidad de Salazar mirando a cámara, Luli reaccionó con sorpresa desde el otro lado de la línea: “¡Ay, quiero saber! ¿Un jugador de fútbol?”.

Greta Rodríguez no demoró en confirmar que se trataba de un futbolista. “Obvio, sí, sí, sí. ¡El Poroto!”, exclamó.

Si bien muchos pudieron haber imaginado un nuevo escándalo que involucrara a Nicole Neumann o Mica Viciconte, pensando en Poroto Cubero, se trataba de otro jugador: Germán Lux. Lux es un ex arquero de River que también tuvo un paso por el fútbol español.

Rodríguez se apresuró a aclarar el tipo de vínculo: “¡El Poroto Lux! No fue un noviazgo grande…”. Por su parte, Luciana no quiso decir nada, aunque el periodista Matías Vázquez señaló que "el que calla, otorga". Risueñas, ambas coincidieron en que la historia compartida no había sido más que un breve episodio del pasado.

Luciana Salazar, buscando minimizar el impacto de la confesión, comentó: “Yo no tengo mucha historial botinero”, mientras el resto del equipo del programa celebraba el secreto revelado al aire.