A una década de su separación, la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero no logra estabilizarse. Los constantes "tira y aflojes" entre la ex pareja han sido una constante a lo largo de los años y, en su mayoría, han terminado siendo resueltos en la Justicia.

Aunque en un momento habían conseguido cierta tranquilidad, los conflictos reaparecieron recientemente. El litigio más resonante tuvo lugar tras un error que, según Cubero, cometió Nicole Neumann. La modelo viajó a Europa con dos de sus hijas, Allegra y Sienna, y se habría equivocado al sacar el pasaje de regreso, perjudicando así los planes del ex futbolista.

Fabián Cubero había organizado vacaciones en familia para disfrutar con sus cuatro hijos y su pareja, Mica Viciconte. Sin embargo, Allegra y Sienna no llegaron a tiempo, lo que significó que Cubero no pudo compartir las últimas vacaciones con ellas.

A raíz de este incumplimiento, Cubero inició un nuevo litigio judicial para exigirle a Nicole que respete los acuerdos vigentes. En diálogo con Puro Show, el ex jugador explicó su postura: "Esperemos que la Justicia haga algo para que se respeten los convenios que firmamos".

Cubero subrayó que la situación no debería generar sorpresas porque, para eso, existen abogados y convenios. Para él, se trata de una "cuestión de respetar los tiempos del otro". Añadió que "todas las familias ensambladas se organizan" y si él tiene una semana para disfrutar con sus hijos, "se tienen que respetar los plazos".

Indignado, el ex jugador relató que tuvo que irse de vacaciones con una de las nenas, pero no pudo hacerlo con las otras dos debido a que no se respetó el acuerdo. Cubero enfatizó que si no puede disfrutar de sus vacaciones con sus hijas, "alguna medida hay que tomar porque sino, es un viva la pepa".

Al ser consultado sobre si considera a Nicole una persona conflictiva, prefirió mantenerse al margen, indicando: "No puedo decir nada de eso". No obstante, reiteró que la Justicia debe tomar medidas si los acuerdos no se cumplen para que esta situación "no siga pasando", puesto que los días de convivencia corresponden tanto a él como a la madre.

Finalmente, sobre la postura de su pareja, Mica Viciconte, Cubero fue sincero, señalando que ella "no opina". Agregó que él hace "malabares" y que le cansa que a ella "se la meta" en el conflicto, ya que "nunca tuvo nada que ver en esto". A pesar de llevar 9 años juntos y existir confianza para que opine, ella elige no meterse.