Marcha universitaria: masiva convocatoria de alumnos y docentes en la Plaza de Mayo

Estudiantes, docentes y algunas agrupaciones políticas marcharon desde el Congreso hasta Plaza de Mayo en lo que fue una multitudinaria marcha universitaria. Se concretó allí el acto central donde se leyó un documento exigiendo que se mejoren los presupuestos de las universidades públicas en todo el país.

Tras concentrarse en diferentes sedes universitarias a partir del mediodía, la manifestación comenzó alrededor de las 15:30 horas con una masiva movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. A eso de las 17, alumnos, docentes y algunas agrupaciones políticas arribaron a la plaza pidiendo por un mayor presupuesto universitario.

No se han reportado incidentes y la orden que recibió la Policía de la Ciudad por parte de las autoridades es de “acompañar” a los manifestantes. El acto central comenzó con las palabras de Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo.

“Estamos para repudiar la decisión del presidente Milei de no querer subsidiar a las universidades públicas. Le decimos que esta es una marcha política, pero no partidista”, afirmó Almeida desde el escenario. Otros referentes políticos de distintos partidos opositores se acercaron a las inmediaciones de la Casa Rosada para acompañar.

El minuto a minuto de la marcha

Después de la multitudinaria llegada de los manifestantes, inició el acto central de la marcha universitaria en Plaza de Mayo con la presencia de varios políticos de renombre que acompañan a estudiantes, docentes y no docentes.

Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa y Axel Kicillof son tres de los nombres más relevantes entre los múltiples políticos opositores al Gobierno que se sumaron al pedido de un mayor presupuesto para las universidades.

“Hoy no hablamos nosotros, hablan los chicos”, declaró Sergio Massa ante los móviles periodísticos que lo esperaban en las inmediaciones del Congreso. El ex candidato a Presidente no quiso dar declaraciones.