En plena crisis por los incendios forestales que afectan a la Comarca Andina, un gesto solidario logró convertir la preocupación social en ayuda concreta. María Becerra fue una pieza clave en una colecta que permitió fortalecer el trabajo de brigadas voluntarias que hoy están en la primera línea del combate contra el fuego en Chubut.

Según informó ADNSUR, la iniciativa permitió reunir fondos esenciales en un momento crítico, cuando el avance de las llamas exige recursos inmediatos y presencia sostenida en el territorio. El aporte de la artista fue fundamental para amplificar el alcance de la campaña y movilizar donaciones a gran escala.

Publicidad

La recaudación fue impulsada y organizada por la influencer patagónica Palta Vida Vegana, quien utilizó sus redes sociales para difundir la campaña y detallar con transparencia cada uno de los gastos realizados. El objetivo fue claro: transformar la solidaridad en herramientas reales para quienes arriesgan su vida frente a los incendios.

Gracias al alcance que aportó María Becerra, se logró equipar a cuatro brigadas autoconvocadas con elementos fundamentales para operar en condiciones extremas y sostener la labor en el terreno.

Publicidad

El 10 de enero se concretaron las primeras adquisiciones de gran importancia. Ese día se compró un generador eléctrico, una antena Starlink para garantizar conectividad, ropa de trabajo, lanzas y una amplia provisión de insumos de ferretería, como cadenas para motosierras, guantes, gafas y barbijos.

Parte de los fondos también se destinó a sostener cocinas comunitarias que elaboran viandas para brigadistas y familias afectadas. La inversión total de esa jornada superó los 3,6 millones de pesos.

Publicidad

La colecta continuó el domingo 11 de enero con nuevas compras orientadas a fortalecer las tareas operativas. Se incorporaron handys para comunicaciones, pelopinchos utilizados como reservorios de agua, mochilas forestales, combustible y herramientas adicionales.

En esta etapa se destinaron más de 2,2 millones de pesos, permitiendo mejorar la logística en los sectores más afectados por el fuego.

Más recursos para reforzar el trabajo

El lunes 12 de enero se realizó una de las inversiones más importantes. Se adquirieron motobombas, mangas de distintos diámetros, acoples y equipamiento hidráulico indispensable para enfrentar el fuego de manera directa.

A esto se sumaron linternas con vincha, tótems de agua, más indumentaria de trabajo y nuevos insumos de ferretería. El gasto de esa jornada rondó los 5 millones de pesos.

Además de las compras de equipamiento, se realizaron aportes directos a distintas instituciones y personas afectadas. Entre ellos, una donación de 2,5 millones de pesos a los Bomberos Voluntarios de El Hoyo para el camión autobomba.

También se colaboró con refugios de animales, brigadas que necesitaban fondos específicos y con la familia de Manu, una de las víctimas del incendio que debió ser internada.

A más de una semana del inicio de los incendios forestales en la Cordillera de Chubut, el Servicio Provincial del Manejo del Fuego informó que trabajan más de 640 personas en el operativo y que ya se vieron afectadas alrededor de 13.600 hectáreas.

Los equipos concentran sus esfuerzos en las zonas de mayor actividad ígnea, priorizando la protección de viviendas e infraestructura, además de asistir a productores damnificados. Las autoridades confirmaron que los incendios fueron intencionales, por lo que la fiscalía avanza con allanamientos para identificar a los responsables.

Pronóstico y alerta vigente

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó la posibilidad de lluvias para el miércoles 14 y la madrugada del jueves 15 de enero en Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén, lo que podría aportar algo de alivio.

Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo debido a los vientos del sector oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Para el jueves se esperan temperaturas más bajas y lluvias aisladas, con ráfagas del sudoeste de hasta 70 km/h.