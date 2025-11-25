Luego de cuatro jornadas intensas de shows, actividades y un gran movimiento de público, la Fiesta Nacional del Sol 2025 llegó a su fin y, con ello, se puso en marcha el operativo de desmontaje en el predio montado en Pocito. Desde las primeras horas posteriores al cierre del evento, los equipos comenzaron a retirar escenarios, cerramientos, carpas y equipos técnicos utilizados durante la celebración.

Uno de los puntos que más atención generaba era el estado del Estadio del Bicentenario, cuyo césped había sido cubierto con placas especiales para su protección. Tras el retiro total de esos materiales, se confirmó que el campo de juego quedó en perfectas condiciones.

El Estadio del Bicentenario quedó impecable y ya luce listo para volver a usarse

Fuentes oficiales indicaron que la superficie no sufrió daños y se encuentra apta para retomar su actividad habitual. La combinación de materiales de protección, mantenimiento continuo y cuidados preventivos permitió que el césped conservara su aspecto y funcionalidad óptima, pese al despliegue logístico que la fiesta requiere cada año.

Mientras tanto, en el resto del predio se avanza con el retiro progresivo de estructuras y equipamiento. El operativo continuará durante los próximos días hasta dejar la zona completamente liberada y segura.

Con este cierre ordenado, la organización de la FNS vuelve a mostrar eficiencia en la utilización del Estadio del Bicentenario, uno de los escenarios más grandes y modernos de la región, que quedó nuevamente listo para recibir actividad deportiva y eventos de gran convocatoria.