San Juan se prepara para recibir la segunda edición de la Vuelta a San Juan Damas 2026, que se disputará desde este martes 3 hasta el domingo 8 de marzo. La competencia será exclusivamente femenina y recorrerá distintos departamentos del territorio sanjuanino.

El evento, que continúa consolidándose en el calendario deportivo local, contará con la participación de cuatro categorías: Junior (nacidas en 2008 y 2009), Sub 23, Elite y Máster (más de 50 años).

A diferencia de la edición anterior, la carrera será más extensa. El cronograma prevé un prólogo y cinco etapas en línea, aunque resta confirmar cuántas jornadas disputará la divisional Junior.

La competencia es de carácter amateur y reunirá a equipos locales, aunque desde la organización anticiparon que se aguarda el arribo de escuadras nacionales e internacionales para jerarquizar aún más la cita.

Cada equipo podrá estar conformado por un mínimo de cinco y un máximo de ocho integrantes. Las inscripciones continúan abiertas y las interesadas en participar pueden comunicarse a los teléfonos 264-527-7395 (Gino) o 264-413-10-12 (Karina).

La Vuelta a San Juan Damas 2026 es organizada por la Fundación Planeta Ramírez, cuenta con el apoyo de la Federación Ciclista Sanjuanina y la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta. El auspicio principal es del Gobierno de San Juan, con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan.

Etapas, recorridos y horarios

Martes 3 de marzo – Prólogo

Departamento: Santa Lucía.

Concentración: 15 horas, en intersección de calles Tomás Edison y Colón.

Largada: 16 horas, desde el lugar.

Recorrido: por Calle Colón hasta Cordillera de los Andes, al este hasta calle San Juan, al sur hasta calle San Lorenzo, al oeste hasta calle Colón, al norte hasta el paso por línea de largada y completar el circuito.

Llegada: Tomás Edison y Colón.

Cantidad de giros: a confirmar.

Total: 7,6 KM por cada giro.

Miércoles 4 de marzo – Etapa 1

Departamento: Santa Lucía.

Concentración: 15 horas, en intersección de calles Tomás Edison y Colón.

Largada: 16 horas, desde el lugar.

Recorrido: por calle Colón hasta calle Cordillera de los Andes, al este hasta San Juan, al sur hasta San Lorenzo, al este hasta Balcarce, Roque Sáenz Peña hasta Urquiza, al sur hasta Avenida Libertador General San Martín, al oeste hasta 12 de Octubre, al sur hasta Avenida Hipólito Yrigoyen, al oeste hasta Colón y por esta hasta completar el circuito que se correrá en tres oportunidades.

Llegada: Tomás Edison y Colón.

Total: 61,8 KM.

Jueves 5 de marzo – Etapa 2

Departamento: Rivadavia.

Concentración: 15 horas, en Parador del Ciclista.

Largada: 16 horas, desde el lugar.

Recorrido: por Avenida Libertador Gral. San Martín hasta calle Galindez, al norte hasta rotonda de Gendarmería e ingresar a Ruta Provincial 60, por la misma hasta girar en rotonda frente a ex Cerámica San Juan y regreso por carril opuesto por Ruta Provincial 60, Galindez, Avenida Libertador Gral. San Martín y finalizar en Parador del Ciclista.

Llegada: Parador del Ciclista.

Total: 12,6 KM por cada giro. Total de vueltas a confirmar.

Viernes 6 de marzo – Etapa 3

Departamento: Chimbas.

Concentración: 15 horas, desde Plaza de Chimbas.

Largada: 16 horas, desde el lugar.

Recorrido: por calle Mendoza al norte hasta calle Centenario, al oeste hasta calle Salta, al sur hasta Avenida Benavidez, al este hasta calle Mendoza y continuar por la misma hasta completar el circuito en 9 oportunidades.

Llegada: Plaza de Chimbas.

Total: 74,160 KM.

Sábado 7 de marzo – Etapa 4

Departamento: Sarmiento.

Concentración: 15 horas, desde Municipalidad de Sarmiento.

Largada: 16 horas, desde el lugar.

Recorrido: tren controlado por Belgrano hasta José Ares, a la derecha hasta calle Barboza, Ruta Nacional 40 hasta Avenida Uruguay donde se dará el vía oficial. Continuar por la misma hasta calle Aranda, Bufano, Doncel, 25 de Mayo, Barboza y empalmar con Ruta Nacional 153 hasta Alto del Pedernal.

Llegada: Alto del Pedernal, altura de Dique las Crucecitas.

Total: 60,300 KM.

Domingo 8 de marzo – Etapa 5

Departamento: Avenida Circunvalación, Capital.

Concentración: 15 horas, desde Av. Circunvalación y Mendoza sur.

Largada: 16 horas, desde el lugar.

Recorrido: seis giros completos por anillo interno a Avenida Circunvalación.

Total: 96 KM.