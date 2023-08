Massa se aseguró más de u$s 1300 millones extras en la previa del encuentro con el FMI

La Argentina recibirá de parte del Banco Mundial y del BID u$s 1385 millones, una cifra que se terminó de concretar tras la primera ronda de reuniones que el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo en su visita a Washington.

De ese total, u$s 650 millones corresponderán al Banco Mundial, dinero que será destinado a la promoción de la pymes, además de reforzar la política alimentaria. Así quedó establecido luego del encuentro que Massa mantuvo con Anna Bjerde, directora gerente de Operaciones de Crédito del Banco Mundial (BM).

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En el segundo encuentro del día el ministro también se aseguró fondos frescos por parte del Banco Mundial. En este caso se sumarán u$s 735 millones a los u$s 1180 millones que ya se destinaron en lo que va del año, por lo que el monto global en 2023 sumará u$s 1915 millones.

En este caso el dinero se repartirá en cuatro ejes: la ejecución del puente Chaco-Corrientes, la represa Salto Grande, la construcción de escuelas en terreno bonaerense, y la prefinanciación de exportaciones para empresa dedicada a la economía del conocimiento.

Más tarde, Massa se reunió con el titular del BID, Ilan Goldfjan, donde se acordó la llegada de este fondo.

Por otra parte, el candidato presidencial de UP también se reunió con Jay Shambaugh, subsecretario para Asuntos Internacionales, y el secretario asistente para Mercados Internacionales, Michael Kaplan, ambos funcionarios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.