A solo dos semanas del inicio de las grabaciones de MasterChef Celebrity, Maxi López debió abandonar el certamen de cocina. El exjugador viajó de urgencia a Suiza para ver a su esposa, Daniela Christiansson, embarazada de siete meses, tras sufrir un accidente doméstico.

Aunque Marley lo reemplazará por una semana, se confirmó que Zaira Nara era la primera opción que se consideró para cubrir la baja de López. La modelo, hermana de Wanda Nara, fue consultada en Sálvese Quien Pueda sobre la situación.

Zaira Nara relató la particular manera en que Maxi López intentó convencerla. “A mí me llamó Maxi hace unos días, antes de que se sepa lo de Marley”, contó la modelo. Sin embargo, el que inició la gestión fue su sobrino.

“En realidad, me llamó mi sobrino, Valentino, y me puso en altavoz con el papá, me metieron una presión tremenda porque yo a Valu no le puedo decir que no a nada”, reveló Zaira. Le preguntaron si podría reemplazarlo solo por unos días.

Zaira también señaló que su hermana, Wanda Nara, quien la quería en el programa desde el principio, ya había "desistido con la idea" debido a la "mucha carga horaria" que implica el ciclo.

A pesar de la presión familiar, Zaira Nara tuvo que rechazar la oferta. “Yo me estaba yendo a Uruguay justo los días que él necesitaba y ahí fue imposible”.

Aunque Zaira bromeó diciendo que le había dicho a Maxi que no volvería, él le "confirmó que sí, que está muy contento y que tiene compromisos acá". El músico está satisfecho con su salario, pues Zaira comentó: “Tengo entendido que está contento con su cachet. Yo a modo de chiste, le dije que lo reemplazaba, pero me entregaba su sueldo”.

Zaira Nara cerró la posibilidad de unirse al MasterChef Celebrity, asegurando que no hay opciones de que esté. La modelo prefiere la dinámica laboral que generó con sus marcas: "Estoy acostumbrada a manejar mis horarios, mis momentos, mis eventos. Económicamente, me funciona la dinámica que generé con mis marcas".