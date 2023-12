"Me habría matado": Bryce Mitchell le agradece a Josh Emmett por no golpearlo luego del nocaut

Bryce Mitchell, luchador de Peso Pluma de UFC, se encuentra de vuelta en casa recuperándose de una seria conmoción cerebral que sufrió durante UFC 296. A pesar de quedar inconsciente por un golpe de Josh Emmett, el estadounidense reconoce que la situación podría haber sido mucho peor. Como se ha visto en otras peleas, su rival tenía que decidir entre seguir golpeándolo o entender que la batalla estaba terminada.

En un video compartido el lunes en su cuenta de Instagram, Mitchell expresó su agradecimiento hacia Josh Emmett: "Quiero que todos sepan que estoy muy feliz con Josh Emmett. Justo después de noquearme, podría haber continuado golpeándome con sus puños poderosos y probablemente me habría causado daños más graves. Sin embargo, no lo hizo. Estaba satisfecho con su nocaut y se retiró. Estoy muy agradecido por eso y siempre lo recordaré. Gracias por no seguir golpeándome más, Josh".

Publicidad

Bryce Mitchell colapsó inmediatamente después de recibir un potente golpe de derecha por parte de Emmett al comienzo de la pelea de UFC 296, que fue promovida al evento principal de PPV después de que la enfermedad de Ian Machado Garry obligara a la promoción a cancelar una pelea programada con Vicente Luque. Su rival no volvió a golpearlo, situación que podría haber agravado aún más su conmoción cerebral.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Lo que dijo Josh Emmett

"Había hecho esto varias veces. Sé que están fuera. Vi a Bryce caer boca abajo y supe que estaba fuera. Tuve una pequeña celebración, pero no le iba a pegar porque era innecesario. Sé que muchos peleadores dicen que debes seguir golpeándolos hasta que el árbitro te detenga, pero siento que cuando los golpeas tan fuerte como yo, no hay necesidad de hacerlo", expuso Emmett, en diálogo con MMA Fighting.

Además, Josh reconoció lo siguiente sobre la pelea: "Eso ya fue un nocaut brutal, y Bryce es un buen tipo, es difícil cuando tienes que hacerle eso a alguien. El árbitro Herb Dean estaba muy detrás de mí. Podría haberle dado varios golpes importantes en el suelo, pero no es necesario. Al final del día, quiero que todos regresen a casa lo más seguros posible con sus seres queridos".

"Así no es como peleo. Peleo de manera muy agresiva y por eso animo a cualquiera que tenga una pelea en su vida, no solo una pelea a puñetazos, hablo de cualquier tipo de pelea, a ser agresivo y atacarla. Porque al menos si caes y pierdes esa batalla, sabrás que luchaste y avanzaste hacia ella. Así que fue una mala estrategia por mi parte esta noche", sentenció Josh Emmett.