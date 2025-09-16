La provincia de Mendoza amplía su oferta educativa con dos nuevas carreras orientadas a la industria minera, con el objetivo de preparar profesionales capacitados para el desarrollo futuro del sector. Estas propuestas fueron presentadas conjuntamente por la Dirección General de Escuelas (DGE) y la Dirección de Minería del gobierno provincial.

Las formaciones disponibles serán Gestor en Logística Minera y Gestor en Comercio Internacional y Aduana, ambas de nivel superior. Estas carreras serán impartidas por el Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo 9-013, ubicado en la localidad de Uspallata.

Jerónimo Shantal, director de Minería, destacó la importancia de estas iniciativas: "Estas iniciativas elevan las capacitaciones que ya hay en Mendoza. La comunidad debe estar a la altura de las circunstancias de lo que viene, hay muchos proyectos que necesitan mano de obra calificada y por eso nuestro trabajo es incentivas para que se formen”.

Por su parte, la directora de Educación Superior, Mariela Ramos, indicó que ambas formaciones están dirigidas específicamente al sector minero, adaptadas a las particularidades del área. Además, señaló que las inscripciones para Gestor en Logística Minera ya están abiertas a través de la web del instituto.

El rector Hugo Farina resaltó que estas carreras son una respuesta a la transformación y las demandas actuales de Mendoza. Además, invitó a la Dirección de Aduanas, ProMendoza y sectores privados a colaborar en estas formaciones para fortalecer el vínculo entre la educación y la industria.