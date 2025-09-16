El Gobierno de San Juan brindará este miércoles una charla informativa sobre la Ley de Memoria Democrática para explicar requisitos y plazos que permiten a descendientes de españoles solicitar la ciudadanía. El encuentro busca aclarar trámites, detallar modificaciones recientes y orientar a quienes desean iniciar el proceso. Dicha actividad será organizada por el Ministerio de Gobierno, mediante su Secretaría de Relaciones Institucionales, con respaldo del Foro de Abogados e intervención del Instituto de Derecho Internacional. El evento se realizará el 17 de septiembre, a las 18 horas, en el Foro de Abogados de San Juan, ubicado en Jujuy 51 Norte, Capital.

La exposición estará a cargo del vicecónsul Honorario de España en San Juan, Pedro Vidal Mayor. Durante la disertación se explicarán las actualizaciones que facilitan la inclusión de menores en solicitudes familiares y la reducción de documentación para agilizar los expedientes.

Publicidad

La Ley de Memoria Democrática, en su Disposición Adicional Octava, habilita a hijos, nietos y nietas de exiliados españoles a recuperar la nacionalidad perdida por razones políticas, ideológicas, religiosas o de identidad sexual. El plazo máximo para presentar la documentación vence el 22 de octubre de 2025.

Los interesados en asistir deberán completar un formulario de inscripción previo. La propuesta apunta a garantizar información clara para que las personas puedan gestionar la ciudadanía española de forma sencilla y en el tiempo establecido.

