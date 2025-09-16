Provinciales > Ley de Memoria Democrática
Charla en San Juan sobre los requisitos y plazos para la ciudadanía española
POR REDACCIÓN
El Gobierno de San Juan brindará este miércoles una charla informativa sobre la Ley de Memoria Democrática para explicar requisitos y plazos que permiten a descendientes de españoles solicitar la ciudadanía. El encuentro busca aclarar trámites, detallar modificaciones recientes y orientar a quienes desean iniciar el proceso. Dicha actividad será organizada por el Ministerio de Gobierno, mediante su Secretaría de Relaciones Institucionales, con respaldo del Foro de Abogados e intervención del Instituto de Derecho Internacional. El evento se realizará el 17 de septiembre, a las 18 horas, en el Foro de Abogados de San Juan, ubicado en Jujuy 51 Norte, Capital.
La exposición estará a cargo del vicecónsul Honorario de España en San Juan, Pedro Vidal Mayor. Durante la disertación se explicarán las actualizaciones que facilitan la inclusión de menores en solicitudes familiares y la reducción de documentación para agilizar los expedientes.
La Ley de Memoria Democrática, en su Disposición Adicional Octava, habilita a hijos, nietos y nietas de exiliados españoles a recuperar la nacionalidad perdida por razones políticas, ideológicas, religiosas o de identidad sexual. El plazo máximo para presentar la documentación vence el 22 de octubre de 2025.
Los interesados en asistir deberán completar un formulario de inscripción previo. La propuesta apunta a garantizar información clara para que las personas puedan gestionar la ciudadanía española de forma sencilla y en el tiempo establecido.
DIARIO HUARPE recibió múltiples reclamos por tareas de poda realizadas por la empresa RESERV en distintos barrios del Gran San Juan, fuera del período habitual. Desde la Secretaría de Ambiente aclararon que los trabajos están autorizados por resolución excepcional hasta el 31 de octubre, con foco en la seguridad del tendido eléctrico.
DIARIO HUARPE recibió múltiples reclamos por tareas de poda realizadas por la empresa RESERV en distintos barrios del Gran San Juan, fuera del período habitual. Desde la Secretaría de Ambiente aclararon que los trabajos están autorizados por resolución excepcional hasta el 31 de octubre, con foco en la seguridad del tendido eléctrico.