Nueva amenaza de bomba obligó a evacuar el Centro Cívico
Este martes, en horas de la siesta, el Centro Cívico de San Juan volvió a ser evacuado tras registrarse una nueva amenaza de bomba. Personal y visitantes debieron abandonar las instalaciones mientras se activaba el protocolo de seguridad dispuesto para este tipo de situaciones.
Agentes de seguridad y equipos especializados iniciaron un operativo para revisar cada sector del edificio, mientras los evacuados aguardaban en zonas seguras hasta que se descartara cualquier riesgo.
Esta nueva alarma se suma a una serie de episodios similares registrados en lo que va del año:
- 6 de marzo: se produjo la primera amenaza de bomba de 2025 contra el Centro Cívico, tras varios meses sin hechos de este tipo desde octubre de 2024.
- 7 de junio: la Justicia investigó otra advertencia luego de un llamado anónimo. Horas después, un allanamiento en Iglesia permitió identificar al presunto autor: un menor de 13 años.
- 20 de agosto: el edificio debió ser evacuado nuevamente para permitir el trabajo de los especialistas, quienes descartaron la presencia de explosivos tras la requisa de rigor.
- 4 de septiembre: la siesta sanjuanina se vio alterada por dos amenazas casi simultáneas, una contra el Centro Cívico y otra contra la Escuela Dr. Pablo Ramella, en Rawson.
