Este martes, en horas de la siesta, el Centro Cívico de San Juan volvió a ser evacuado tras registrarse una nueva amenaza de bomba. Personal y visitantes debieron abandonar las instalaciones mientras se activaba el protocolo de seguridad dispuesto para este tipo de situaciones.

Agentes de seguridad y equipos especializados iniciaron un operativo para revisar cada sector del edificio, mientras los evacuados aguardaban en zonas seguras hasta que se descartara cualquier riesgo.

El llamado ocurrió en horas de la siesta. Foto: DIARIO HUARPE.

Esta nueva alarma se suma a una serie de episodios similares registrados en lo que va del año: