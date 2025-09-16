Publicidad
Provinciales > En la siesta

Nueva amenaza de bomba obligó a evacuar el Centro Cívico

Durante la siesta de este martes, el edificio administrativo provincial fue desalojado por una nueva alerta de bomba. Las autoridades activaron el protocolo de seguridad. Este es el quinto episodio en ese lugar en lo que va del año. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El Centro Cívico debió ser evacuado. Foto: DIARIO HUARPE.

Este martes, en horas de la siesta, el Centro Cívico de San Juan volvió a ser evacuado tras registrarse una nueva amenaza de bomba. Personal y visitantes debieron abandonar las instalaciones mientras se activaba el protocolo de seguridad dispuesto para este tipo de situaciones.

Agentes de seguridad y equipos especializados iniciaron un operativo para revisar cada sector del edificio, mientras los evacuados aguardaban en zonas seguras hasta que se descartara cualquier riesgo.

El llamado ocurrió en horas de la siesta. Foto: DIARIO HUARPE.

Esta nueva alarma se suma a una serie de episodios similares registrados en lo que va del año:

  • 6 de marzo: se produjo la primera amenaza de bomba de 2025 contra el Centro Cívico, tras varios meses sin hechos de este tipo desde octubre de 2024.
  • 7 de junio: la Justicia investigó otra advertencia luego de un llamado anónimo. Horas después, un allanamiento en Iglesia permitió identificar al presunto autor: un menor de 13 años.
  • 20 de agosto: el edificio debió ser evacuado nuevamente para permitir el trabajo de los especialistas, quienes descartaron la presencia de explosivos tras la requisa de rigor.
  • 4 de septiembre: la siesta sanjuanina se vio alterada por dos amenazas casi simultáneas, una contra el Centro Cívico y otra contra la Escuela Dr. Pablo Ramella, en Rawson.

 

