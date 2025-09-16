La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece a los ciudadanos la posibilidad de consultar el estado de sus expedientes de jubilaciones y pensiones a través de su plataforma web. Esta herramienta facilita el seguimiento de los trámites desde la comodidad del hogar.

Sin embargo, algunos usuarios han reportado que sus intentos de acceder al servicio han sido bloqueados por motivos de seguridad. La causa principal de estas restricciones suele estar vinculada al uso de redes privadas virtuales (VPN) o al ingreso desde países que no están autorizados para utilizar la plataforma.

En estos casos, la página muestra un mensaje informando: "Lo sentimos pero tu petición ha sido bloqueada por razones de seguridad. Esto puede deberse al uso de una VPN o visitas desde países que no están permitidos." Para quienes consideran que este bloqueo es un error, Anses recomienda comunicarse mediante un formulario disponible, donde se deben proporcionar los datos de contacto para recibir asistencia.

Este sistema de seguridad busca proteger la información personal y evitar accesos no autorizados, garantizando la confidencialidad de los datos de los solicitantes. Por ello, es importante que los usuarios accedan sin utilizar herramientas que puedan generar estas restricciones.

Para realizar la consulta, se debe ingresar al sitio oficial de Anses, navegar hasta la sección correspondiente a jubilaciones y pensiones, e introducir los datos personales solicitados. De esta forma, se podrá conocer el avance del trámite, plazos estimados y cualquier requerimiento adicional.