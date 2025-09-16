Este viernes 19 de septiembre, el departamento de San Martín celebrará el 83° aniversario de su creación, con una jornada especial que tendrá como eje el tradicional Desfile Cívico-Militar, a realizarse a partir de las 14:00 horas, frente a la Casa de la Historia y la Cultura.

El evento reunirá a escuelas, organizaciones sociales, fuerzas de seguridad e instituciones locales, quienes formarán parte activa del homenaje a la historia del departamento y al trabajo diario de su gente.

Publicidad

Una invitación abierta a toda la comunidad

Desde la Municipalidad de San Martín extendieron la invitación a vecinos y vecinas para sumarse a la celebración, que no solo conmemora el pasado, sino que también proyecta el futuro de la comunidad.

"Es un día para sentirnos orgullosos de nuestras raíces, pero también para pensar en todo lo que podemos seguir construyendo juntos", expresaron desde el municipio.