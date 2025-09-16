Tras la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei presentó los lineamientos del Presupuesto 2026, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, salió a expresar su postura crítica sobre algunos puntos del proyecto. En particular, cuestionó que el equilibrio fiscal se logre descontando prestaciones esenciales para jubilados, personas con discapacidad y universidades, y llamó a mantener la unidad nacional frente a las medidas económicas.

“No creo que esté bien que para llegar a ese déficit se tenga que descontar ciertas prestaciones”, señaló Orrego, en rueda de prensa, haciendo referencia a beneficios que afectan a jubilados, personas con discapacidad y universidades.

El gobernador enfatizó la necesidad de evitar divisiones en el país: “No hay que generar grieta, me parece que los argentinos ya no tenemos que pensar en grietas; tenemos que pensar más en unidad”. Además, reafirmó su compromiso con los sectores vulnerables: “Nosotros estamos a favor de la discapacidad, estamos a favor de que los jubilados tengan mejores prestaciones y mejores salarios”, recordó, destacando su historial como autor de leyes vinculadas a la discapacidad.

Orrego sostuvo que el equilibrio fiscal es importante, pero insistió en que no debe lograrse a costa de reducir derechos y beneficios fundamentales para los ciudadanos. También subrayó que los legisladores de su espacio seguirán defendiendo estas prestaciones en el debate parlamentario del Presupuesto.

Con estas declaraciones, el gobernador se posiciona a favor de mantener los beneficios sociales mientras se busca la estabilidad fiscal, señalando los puntos que considera prioritarios para la provincia de San Juan y sus habitantes.