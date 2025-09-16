Política > Tras el mensaje de Milei
Marcelo Orrego: “No está bien descontar prestaciones para equilibrar déficit”
POR REDACCIÓN
Tras la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei presentó los lineamientos del Presupuesto 2026, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, salió a expresar su postura crítica sobre algunos puntos del proyecto. En particular, cuestionó que el equilibrio fiscal se logre descontando prestaciones esenciales para jubilados, personas con discapacidad y universidades, y llamó a mantener la unidad nacional frente a las medidas económicas.
“No creo que esté bien que para llegar a ese déficit se tenga que descontar ciertas prestaciones”, señaló Orrego, en rueda de prensa, haciendo referencia a beneficios que afectan a jubilados, personas con discapacidad y universidades.
El gobernador enfatizó la necesidad de evitar divisiones en el país: “No hay que generar grieta, me parece que los argentinos ya no tenemos que pensar en grietas; tenemos que pensar más en unidad”. Además, reafirmó su compromiso con los sectores vulnerables: “Nosotros estamos a favor de la discapacidad, estamos a favor de que los jubilados tengan mejores prestaciones y mejores salarios”, recordó, destacando su historial como autor de leyes vinculadas a la discapacidad.
Orrego sostuvo que el equilibrio fiscal es importante, pero insistió en que no debe lograrse a costa de reducir derechos y beneficios fundamentales para los ciudadanos. También subrayó que los legisladores de su espacio seguirán defendiendo estas prestaciones en el debate parlamentario del Presupuesto.
Con estas declaraciones, el gobernador se posiciona a favor de mantener los beneficios sociales mientras se busca la estabilidad fiscal, señalando los puntos que considera prioritarios para la provincia de San Juan y sus habitantes.
