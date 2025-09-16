Tras la presentación del Presupuesto 2026, el Gobierno confirmó que iniciará la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que administra las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La decisión se oficializará mediante un decreto y responde a lo establecido en la ley Bases aprobada en 2024, que incluye a NASA dentro de las firmas estatales susceptibles de privatización.

Las tres centrales nucleares bajo la gestión de NASA tienen una potencia instalada conjunta de 1.763 MW y aportan aproximadamente el 7% de la energía eléctrica consumida en el país. Además, se trata de una de las pocas empresas públicas con superávit, registrando un resultado financiero positivo de 17.234 millones de pesos durante el primer trimestre de 2025.

El vocero presidencial Manuel Adorni explicó en conferencia de prensa en Casa Rosada que el proceso consistirá en la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional. Además, se implementará un programa de propiedad participada que permitirá hasta el 5% del capital accionario en manos privadas, mientras que el Estado conservará el 51% restante.

Actualmente, la propiedad de NASA está distribuida entre el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con el 20% y Energía Argentina (ENARSA).

Desde el Gobierno justificaron esta medida como parte de uno de los principales objetivos del plan nuclear argentino, liderado por Damian Reidel, que busca promover la inversión privada en el sector. Entre las metas se destacan la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida útil de las centrales nucleares existentes y el impulso a la minería de uranio.

El vocero presidencial enfatizó que "todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización". Por su parte, el Ministerio de Economía proyectó un resultado económico positivo de 23.389 millones de pesos para NASA en 2026, junto a una inversión planificada de 239.000 millones de pesos para proyectos estratégicos como la extensión de vida de Atucha I y el almacenamiento en seco de combustibles gastados.

Durante el primer semestre de 2025, NASA reportó un resultado operativo de más de 103.267 millones de pesos, manteniendo un desempeño sólido que respalda las expectativas positivas para el resto del año.

En un comunicado oficial, el Gobierno detalló que durante 2023 NASA recibió transferencias de capital no reintegrables por un valor de 700 millones de pesos (equivalentes a unos 2 millones de dólares a noviembre de ese año) provenientes del Estado Nacional. En contraste, en 2024 no se registraron transferencias, evidenciando un cambio hacia un modelo con mayor participación privada.

Asimismo, destacaron que "la incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva". Este esquema permitirá asegurar los fondos necesarios para proyectos estratégicos como la extensión de vida de Atucha I, que prevé su reingreso al mercado en 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).