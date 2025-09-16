Terusi Construcciones S.A. lanzó una búsqueda laboral destinada a reforzar su equipo de trabajo en el área metalúrgica. La compañía, dedicada a proyectos de construcción y servicios asociados, informó que necesita incorporar personal con conocimientos específicos para tareas en obra, en la localidad de Rawson.

Según el aviso difundido por la empresa, los postulantes deberán contar con experiencia comprobable en el manejo de plegadora, así como en la lectura de planos y realización de cálculos relacionados con las tareas del sector. Estos requisitos apuntan a garantizar que los nuevos integrantes puedan desempeñarse con solvencia y precisión en los procesos de producción y montaje.

La propuesta laboral contempla jornada completa, de lunes a viernes, en el lugar de obra que la firma posee en Rawson. Terusi Construcciones busca perfiles comprometidos y con capacidad para trabajar en equipo, ya que la actividad implica coordinación constante con otros oficios vinculados al desarrollo de proyectos de infraestructura.

Quienes deseen postularse deberán enviar su currículum al correo electrónico cv@terusisa.com.ar, indicando en el asunto la palabra “Metalúrgico”. De este modo, la empresa podrá identificar con mayor facilidad las aplicaciones y avanzar en el proceso de selección.