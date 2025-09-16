El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que su gobierno y China alcanzaron un acuerdo respecto a la aplicación TikTok. El mandatario adelantó que mantendrá una conversación con el presidente chino Xi Jinping este viernes para ratificar los términos del convenio.

El anuncio del acuerdo se produjo luego de dos días de negociaciones en Madrid entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng. Trump expresó ante periodistas: "Tenemos un acuerdo sobre TikTok. He llegado a un acuerdo con China, hablaré con el presidente Xi (Jinping) el viernes para confirmar todo".

Con cerca de 2.000 millones de usuarios a nivel global, TikTok pertenece a la empresa china ByteDance. En Estados Unidos, una ley federal que exigía la venta o prohibición de la aplicación por razones de seguridad nacional debía entrar en vigor el 20 de enero, día previo a la asunción de Trump. Sin embargo, el presidente, que utiliza TikTok como plataforma en su campaña electoral 2024, decidió suspender esa prohibición.

En junio, Trump amplió por 90 días el plazo para que TikTok encontrara un comprador estadounidense o de otro país que no fuera China, evitando así la prohibición. Este plazo vence este miércoles, y el mandatario afirmó: "Tenemos un grupo de compañías muy grandes que quieren comprarla". Sin embargo, no aclaró si extenderá este nuevo plazo para cerrar el acuerdo con China.

De acuerdo con información de CNBC, el acuerdo contempla la participación de nuevos inversionistas además de los actuales accionistas chinos de ByteDance. Oracle, gigante tecnológico que ya ofrece infraestructura de nube para TikTok en Estados Unidos, formará parte del pacto.

ByteDance lanzará un programa de recompra de acciones para empleados, valorando la empresa en más de 330.000 millones de dólares. La oferta es de 200,41 dólares por acción, lo que representa un aumento del 5,5% respecto a la recompra realizada hace seis meses, cuando la valoración fue de aproximadamente 315.000 millones de dólares.

Este movimiento sucede en un contexto de sólido crecimiento financiero para ByteDance. En el segundo trimestre, sus ingresos crecieron un 25% interanual, alcanzando los 48.000 millones de dólares, impulsados principalmente por el mercado chino y la publicidad digital en TikTok.

Además, en el primer trimestre, ByteDance superó a Meta Platforms, dueña de Facebook e Instagram, generando más de 43.000 millones de dólares frente a los 42.300 millones de la compañía estadounidense. Así, ByteDance se consolidó como la empresa de redes sociales con mayores ingresos a nivel mundial.