En septiembre, los límites para extraer dinero en efectivo en cajeros automáticos dependen de varios factores, como la entidad bancaria, el tipo de cuenta y la red de cajeros utilizada. Aunque el uso de tarjetas de crédito y billeteras virtuales ha aumentado en los últimos meses, el efectivo mantiene su relevancia para ciertas compras y operaciones, especialmente cuando se aprovechan descuentos al pagar con billetes.

Además de los cajeros automáticos, es posible retirar efectivo en supermercados y farmacias mediante sistemas como Extra Cash o en locales de pago como Pago Fácil y Rapipago, usando la tarjeta de débito. Sin embargo, los cajeros automáticos ofrecen la ventaja de funcionar las 24 horas, incluso durante feriados.

El Banco Nación establece un límite general de extracción de $150.000 diarios por cajero automático, que puede ampliarse hasta $500.000 diarios gestionándolo a través de la billetera BNA+ o el homebanking. Para modificar este límite, el usuario debe ingresar a la aplicación, seleccionar la tarjeta, elegir la opción "Modificar límites" y confirmar la operación. También permite retirar hasta $400.000 sin usar tarjeta, con orden de extracción desde Cuenta DNI o el cajero. La extracción con código QR es gratuita, mientras que con código numérico tiene un costo de $2.000, independientemente de si se concreta el retiro.

El Banco Ciudad autoriza extracciones de hasta $800.000 diarios, ampliables a $1.200.000 mediante gestiones digitales. Por su parte, el Banco Galicia permite retirar hasta $4.400.000 por día en sus sucursales sumando terminales de autoservicio y cajeros automáticos con tarjeta de débito. Con Token Galicia, el límite es de $999.000, y con un código desde Online Banking o la app, hasta $250.000.

En las redes Banelco y Link, el límite diario para extracciones con tarjeta de débito es de $60.000. Usuarios con cuentas SuperCuenta, SuperCuenta3, Infinity o Infinity Gold pueden extraer hasta $750.000 diarios. Sin tarjeta, el límite es de $300.000. Para cuentas Platinum y Black, el máximo es $1.200.000, y para clientes Pymes, $3.000.000 diarios.

En Banco Macro, los clientes pueden retirar sin tarjeta hasta $120.000 diarios en cajeros propios, realizando órdenes hasta $30.000. En cajeros no propios (Red Banelco y Link), el límite es de $60.000. Se permiten hasta cinco órdenes diarias, con una duración de siete días para cada una.

En ICBC, el límite diario en Red Banelco varía entre $400.000 y $550.000 según el nivel de tarjeta. El límite para uso de cajeros Banelco de otros bancos (intra-red) es de $60.000. Además, con la opción Cash Express —extracción sin tarjeta— se pueden realizar hasta cinco órdenes diarias con un límite de $25.000 por orden en cualquier cajero de la red.