Rompió todos los récords: la impresionante audiencia de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

En un evento que redefinirá el boxeo moderno, Terence Crawford se impuso a Canelo Álvarez por decisión unánime, coronándose como el campeón indiscutido de peso supermediano. La pelea no solo fue un hito deportivo, sino también un fenómeno de audiencia global, atrayendo a más de 41 millones de espectadores a través de la plataforma de streaming Netflix, convirtiéndose en el combate por un título masculino más visto del siglo XXI.

El Allegiant Stadium de Las Vegas fue el escenario de esta histórica velada. Además de los impresionantes números de audiencia, el evento estableció un nuevo récord de recaudación para el estadio, superando los 47 millones de dólares. De acuerdo con cifras de ESPN y VideoAmp, la transmisión alcanzó un pico de más de 24 millones de conexiones simultáneas y una audiencia promedio de 36.6 millones de espectadores en vivo, lo que evidencia el masivo interés generado por el duelo.

Un dominio técnico y un golpe que se hizo viral

El combate, el primero de boxeo en el Allegiant Stadium, fue un testimonio del dominio técnico de Crawford. A lo largo de los 12 asaltos, el púgil estadounidense de 37 años neutralizó la ofensiva de Álvarez con una estrategia basada en movimientos precisos, una defensa sólida y un constante manejo de la distancia. Su control a través del jab y su habilidad para esquivar los potentes golpes del mexicano le permitieron dominar el ritmo del encuentro. Un momento crucial ocurrió en el último asalto, cuando un certero golpe de izquierda de Crawford hizo girar a Canelo casi 180 grados, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La superioridad de Crawford se reflejó en las tarjetas de los jueces, quienes lo declararon ganador con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con esta victoria, el estadounidense se convirtió en el primer boxeador en la era de los cuatro cinturones en lograr el estatus de campeón indiscutido en tres categorías de peso diferentes. Álvarez, por su parte, intentó revertir el rumbo de la pelea en los asaltos intermedios con ataques frontales, pero se encontró con la férrea defensa y la respuesta calculada de un Crawford en óptimas condiciones físicas y mentales.

Las reacciones de los protagonistas y un legado que continúa

Tras el triunfo, un visiblemente satisfecho Terence Crawford respondió a sus críticos: "Me siento genial. Cualquiera puede ser un don nadie", declaró, recordando cómo durante años se cuestionó su capacidad para generar interés. La noche del sábado, sin embargo, disipó cualquier duda sobre su valía. Por su parte, Canelo Álvarez asumió la derrota con deportividad y respeto, y expresó: "Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford". También reconoció el poder de su oponente, admitiendo que el golpe decisivo fue algo que nunca antes había sentido, y fue más allá en su admiración al comparar a Crawford con su ex rival, Floyd Mayweather: “Creo que Crawford es mucho mejor que Floyd Mayweather”, afirmó. Con este resultado, el récord profesional de Crawford se eleva a 42 victorias, con 31 de ellas por nocaut, consolidando su posición como una de las figuras más importantes del boxeo contemporáneo.