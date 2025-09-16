Los cambios que implementará CONMEBOL en la Copa Libertadores y Sudamericana

La CONMEBOL ha dado un paso audaz hacia una mayor transparencia en el fútbol, anunciando la implementación del anuncio en vivo de las decisiones del VAR. A partir de hoy, en los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana, los árbitros principales explicarán sus resoluciones directamente al público, tanto en los estadios como a través de las transmisiones. Esta medida, que ya fue probada con éxito en la final de la CONMEBOL Recopa 2024, busca acercar el juego a los aficionados y generar mayor confianza en el arbitraje.

Según el comunicado oficial de la CONMEBOL, la iniciativa, aprobada por la IFAB y la FIFA, tiene como objetivo fortalecer la claridad y la confianza en cada decisión arbitral. "Con esta innovación, el árbitro principal explicará en vivo, tanto al público en el estadio como a los millones de aficionados que siguen las transmisiones, la decisión tomada luego de una revisión VAR. Una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación", señala el organismo sudamericano.

Un avance tecnológico para la claridad en el juego

Este nuevo procedimiento, denominado Referee’s Announcement of VAR Decisions, representa un avance significativo en la modernización del fútbol. Para llevarlo a cabo, se capacitará a los equipos arbitrales y se utilizará un equipamiento tecnológico especial. De esta manera, los árbitros, a través de un micrófono, podrán explicar de forma precisa el motivo de sus decisiones, permitiendo que los espectadores entiendan por qué se convalida o se anula un gol, o por qué se toma una decisión crucial durante el partido.

La medida será obligatoria en todos los partidos de cuartos de final de ambos torneos, que se disputarán hasta el 26 de septiembre de 2025. Dependiendo de la recepción por parte de los aficionados, los clubes y los árbitros, la CONMEBOL podría extender su uso a fases futuras de las competiciones, consolidando una nueva era en la comunicación del arbitraje.

El primer partido en implementar esta nueva dinámica será el cruce de la Copa Libertadores entre Vélez y Racing, que tendrá lugar hoy en el Estadio José Amalfitani a las 19:00 horas (hora de Argentina). Los otros encuentros de este torneo son River vs. Palmeiras, Liga de Quito vs. Sao Paulo y Flamengo vs. Estudiantes. En la Copa Sudamericana, el sistema se estrenará hoy en el partido entre Lanús y Fluminense a las 21:30, mientras que los demás cruces serán Bolívar vs. Atlético Mineiro, Independiente del Valle vs. Once Caldas y Alianza Lima vs. Universidad de Chile.