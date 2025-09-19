El presidente Javier Milei encabezó este jueves una intensa agenda política en la Quinta de Olivos, donde se reunió con candidatos de La Libertad Avanza de todo el país para alinear la estrategia de cara a los comicios de octubre.

Durante los encuentros, Milei desplazó de su rol a Eduardo “Lule” Menem, quien hasta ahora coordinaba con los armadores del interior, y empoderó a su asesor Santiago Caputo para liderar la técnica discursiva. Además, designó a Pilar Ramírez, titular del partido en la Ciudad de Buenos Aires, como encargada de la coordinación con los dirigentes provinciales.

El mandatario dialogó durante aproximadamente tres horas con los asistentes, reafirmando la estabilidad del gobierno y el rumbo económico, mientras Caputo respondía consultas sobre la unificación del mensaje del espacio. El objetivo principal es transmitir a la militancia y al electorado el eslogan que guiará la campaña: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

La reorganización se produce tras la derrota en las elecciones bonaerenses, donde Milei perdió por más de 13 puntos, y responde a reclamos internos sobre la necesidad de modificar la conducción de la campaña. En palabras de un diputado presente, “quedó claro que había que cambiar la orquesta para no comprometer los resultados”.

En la jornada participaron dirigentes de la mesa bonaerense y presidentes de La Libertad Avanza de las 24 provincias, incluidos Pilar Ramírez (CABA), Lisandro Catalán (Tucumán), Gabriel Bornoroni (Córdoba) y Romina Diez (Santa Fe). Algunos dirigentes, como Ritondo, Montenegro y Santilli, no estuvieron en la segunda reunión de la tarde.

El encuentro también contó con la presencia de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, quien se perfila como coordinadora entre los distintos sectores del partido y del PRO. Milei insistió en la importancia de que el esfuerzo político realizado hasta ahora “valga la pena” y subrayó la necesidad de unidad frente a la oposición.

El presidente continúa preparando el lanzamiento de la campaña nacional que encabezará en Córdoba junto a Gonzalo Roca, primer candidato a diputado por La Libertad Avanza en esa provincia, mientras ajusta el armado político del espacio tras los comicios bonaerenses.