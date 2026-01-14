El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, recibió este miércoles en su despacho de Casa Rosada a los hermanos argentinos David y Ariel Cunio, quienes estuvieron más de dos años secuestrados por el grupo terrorista Hamas en Israel y fueron liberados en octubre de 2025 como parte de un acuerdo de paz entre ese grupo e instituciones internacionales.

Del encuentro, que se extendió por más de media hora, participaron también el canciller Pablo Quirno y la directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina, Leah Soibel, en un acto que reafirma el seguimiento del Ejecutivo nacional sobre la situación de los ciudadanos argentinos afectados por el conflicto en Medio Oriente.

David y Ariel Cunio fueron capturados por Hamas durante el ataque al kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023, junto a varios miembros de su familia. Ambos quedaron en cautiverio hasta su liberación, que se produjo más de dos años después, en octubre de 2025, cuando fueron entregados a la Cruz Roja Internacional tras gestiones diplomáticas y de mediación internacional.

La liberación de los hermanos forma parte del proceso que permitió el retorno de un grupo de rehenes argentinos que habían sido tomados al inicio del conflicto en la Franja de Gaza, tras un ataque que desató un largo período de violencia y tensiones regionales.

El Gobierno argentino ha mantenido un seguimiento constante de estos casos y, en diversas ocasiones, Milei había expresado su compromiso de continuar demandando la liberación de los compatriotas aún cautivos. La recepción de David y Ariel Cunio en Casa Rosada simboliza la atención oficial a los ciudadanos afectados y su retorno al país o a su vida familiar tras un prolongado y traumático cautiverio.