Un trágico episodio conmocionó la siesta sanjuanina de este jueves en el departamento de Santa Lucía. Cerca de las 14, un hombre de 60 años perdió la vida luego de recibir una fuerte descarga eléctrica mientras cortaba el pasto en el frente de su vivienda.

El hecho se produjo en inmediaciones del cruce de calles Corvalán y Sarassa, en el barrio 20 de Junio. De acuerdo con la información policial, el hombre, de apellido Zabala, cortaba el pasto cuando ocurrió el fatal accidente.

Según datos policiales, el hombre trabajaba con una máquina de cortar el césped conectada a un alargue. En esas circunstancias, se habría generado un cortocircuito, lo que derivó en la descarga eléctrica. La descarga fue de tal magnitud que el fallecimiento se produjo en el acto.

Tras el episodio, intervino personal policial y tomó participación la UFI Delitos Especiales, que dispuso las medidas de rigor, entre ellas peritajes técnicos para establecer qué originó la descarga letal. Aparentemente, todo fue causa de una falla eléctrica y continúa la investigación.