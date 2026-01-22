Murió Rob Hirst, baterista de Midnight Oil y cofundador de la banda

Rob Hirst, el carismático baterista, cocompositor y cofundador de Midnight Oil, falleció este miércoles 20 de enero a los 70 años tras una lucha de tres años contra un cáncer de páncreas.

El músico, nacido en Camden, en las afueras de Sídney, fundó la emblemática banda australiana en 1972 junto a Peter Garrett, quien entonces era un joven estudiante de derecho. Garrett se convirtió en un enérgico letrista que abordó la avaricia corporativa, la corrupción, el ambientalismo y los derechos civiles, llegando a ser diputado del partido Verde en 2004 y, posteriormente, ministro de medio ambiente y educación.

Midnight Oil lanzó su primer álbum en 1978, pero el éxito masivo internacional llegó en 1987 con el disco Diesel and Dust y el hit "Beds Are Burning", una canción sobre los derechos territoriales indígenas que tuvo gran repercusión en MTV y aún suena en las radios de rock clásico de Argentina.

La agrupación acumuló seis álbumes número uno en los rankings, incluyendo su último trabajo de estudio, Resist, editado en 2022 antes de su retiro definitivo como grupo. Ante la pérdida, sus compañeros manifestaron: "Estamos devastados y lamentamos la pérdida de nuestro hermano Rob. Por ahora no hay palabras, pero siempre habrá canciones. Con cariño, Jim, Martin y Pete".

Hirst fue un creador serial que integró múltiples proyectos como The Ghostwriters, Backsliders, Hirst & Greene, Rob Hirst + Sean Sennett, The Angry Tradesmen y The Break, formación instrumental que incluyó a sus compañeros Jim Moginie y Martin Rotsey junto a Brian Ritchie, bajista de Violent Femmes.

En 2006, el baterista ingresó al Salón de la Fama y en 2018 recibió el Premio Ted Albert por Servicios Destacados a la Música Australiana en los Premios APRA. Además de colaborar con su hija Jay O'Shea en 2020, el músico publicó el pasado noviembre el EP de carácter personal A Hundred Years or More.