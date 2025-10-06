La empleada estatal Azul Mía Natasha Semeñenko, de 49 años, permanece desaparecida en Neuquén desde el jueves 25 de septiembre, día de su cumpleaños. Tras pedir licencia para festejar, no se presentó en el trabajo ni en sus turnos médicos, y su paradero sigue siendo un misterio, según informó la Comisaría 2° a cargo de la investigación.

La denuncia se realizó el viernes 26, luego de que sus compañeras notaran que no atendía llamadas ni asistía a sus compromisos habituales. Al acudir a su vivienda, los policías encontraron la puerta cerrada, hornallas de la cocina encendidas, desorden y sus gatos solos. Los animales quedaron al cuidado de una vecina mientras continúa la búsqueda.

Vecinas afirmaron haberla visto la noche del sábado, pero no hay imágenes de seguridad que confirmen el testimonio. Sus compañeras organizaron rastrillajes y distribuyeron panfletos en el barrio para recopilar información, con gran colaboración de los vecinos.

Azul es mujer trans, mide 1,73 metros, de contextura delgada y tez blanca. Recientemente se tiñó de rojo el cabello. Sus compañeras la describen como una persona alegre, excéntrica y muy enérgica, siempre dispuesta a saludar y destacarse por su actitud positiva.

La familia, compañeras de trabajo y organizaciones locales acompañan los rastrillajes policiales y esperan novedades de la investigación. Este lunes a las 18 se realizará una movilización frente al Monumento a San Martín, en el centro de Neuquén, para reclamar por su aparición con vida.

Cualquier información sobre Azul Semeñenko puede ser comunicada de manera gratuita, confidencial y anónima al 101. Hasta el momento, no surgieron pistas firmes que permitan determinar su paradero, y la búsqueda continúa.