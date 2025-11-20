La causa por la más reciente amenaza de bomba al Hospital Rawson dio un giro este jueves, cuando el juez de Garantías, Matías Parrón, dispuso la realización de una junta médica interdisciplinaria para evaluar si la principal sospechosa, identificada como R.E.C., puede comprender la criminalidad de sus actos. La medida implica que, hasta conocerse los resultados del estudio, la mujer permanecerá en libertad y sin formalización de cargos.

La decisión se tomó durante una audiencia convocada luego de que la investigación confirmara que la llamada intimidante salió de una línea telefónica registrada a nombre de la sospechosa, aunque se presume que quien realizó el llamado habría sido un hombre. Pese a esa hipótesis, la titular de la línea quedó igualmente comprometida en la pesquisa.

Publicidad

Durante el debate, la defensora oficial Daniela Nielson explicó que la mujer padece epilepsia, retraso mental, esquizofrenia y posee un 80% de discapacidad. Además, detalló que en octubre fue internada en el Hospital Giordano a raíz de un brote y que actualmente continúa bajo tratamiento. Por ello, solicitó la junta médica para determinar si la mujer es imputable y si representa un riesgo para sí misma o para terceros.

La Fiscalía, representada por Ignacio Achem y la fiscal adjunta María Belén Sánchez, de la UFI Genérica, no se opuso al planteo y consideró adecuado esperar el informe profesional antes de avanzar en una eventual formalización de cargos.

Publicidad

El caso tuvo origen el 27 de octubre pasado, cuando personal de limpieza del Hospital Rawson encontró un paquete sospechoso en el área de Urgencias. Si bien no se activó por completo el protocolo de amenaza de bomba, personal policial y de Bomberos realizó un rastrillaje exhaustivo que descartó la presencia de explosivos.

La continuidad del expediente dependerá ahora del resultado de la junta médica, que deberá establecer si la sospechosa puede ser considerada imputable y, en consecuencia, si corresponde avanzar con la formulación de un delito en su contra.