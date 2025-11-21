Tener la casa llena de plantas es una tendencia cada vez más extendida, y entre las especies preferidas aparece la Pilea, popularmente conocida como “planta del dinero”. Apreciada por su estética y su facilidad de cultivo, se volvió también un símbolo de abundancia, prosperidad y buena fortuna en distintas culturas. Su atractivo crece aún más porque no necesita tierra: puede desarrollarse perfectamente en agua dentro de una botella cortada o cualquier recipiente transparente.

La tradición sostiene que sus hojas redondas, parecidas a pequeñas monedas verdes, impulsan la llegada de oportunidades económicas, estabilidad y energía positiva. Por eso es habitual colocarla en zonas de uso cotidiano como la cocina, el living o los escritorios, donde se busca favorecer la armonía y el flujo de buenas vibras.

El cultivo es sencillo y económico. Solo hace falta elegir una botella de vidrio o plástico, preferentemente de boca ancha, cortarla de forma segura y limpiarla bien. Luego se llena el envase con agua limpia hasta las tres cuartas partes y se coloca un tallo o hijito de Pilea, asegurando que las raíces o el extremo queden sumergidos. La planta puede vivir en esta modalidad durante meses o incluso años, siendo ideal para quienes no tienen experiencia o buscan evitar la tierra.

Según el Feng Shui, su ubicación es clave para potenciar la energía de prosperidad. Recomiendan colocarla cerca de la entrada del hogar, en la cocina, en el sector este del living (asociado al crecimiento) o en escritorios y espacios de trabajo, donde favorece la concentración y la llegada de nuevos proyectos.

Con pocos cuidados y un fuerte simbolismo, la Pilea se convirtió en una aliada para quienes desean sumar verde al hogar mientras atraen buena fortuna.