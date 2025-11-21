El banderazo estudiantil volvió a convocar a miles de jóvenes en la Capital sanjuanina. Este jueves, cerca de 2.000 estudiantes de escuelas secundarias se reunieron en la Plaza del Bicentenario para celebrar que egresan o que ingresan a su último año de cursado, una tradición que se consolidó en los últimos años.

Desde las 15, los adolescentes comenzaron a concentrarse en la plaza La Joroba, punto de partida comunicado previamente por redes sociales. Con remeras especialmente diseñadas, banderas con los logos de sus colegios y distintos elementos de identificación, emprendieron una caravana que recorrió tramos de Avenida Libertador e Ignacio de la Roza hasta llegar al destino final.

Los festejos se dieron en una jornada muy calurosa en la provincia. (Foto: Gentileza)

Una vez en la Plaza del Bicentenario, muchos de los jóvenes aprovecharon el agua del lugar para refrescarse debido a las altas temperaturas registradas durante la siesta, que alcanzaron los 35ºC.

Hubo alumnos de distintas escuelas de la provincia. (Foto: Gentileza)

Por la magnitud de la convocatoria, la Policía de San Juan dispuso un operativo de seguridad con cerca de un centenar de efectivos para garantizar el normal desarrollo de la jornada y prevenir incidentes.

La celebración convocó tanto a los estudiantes que egresan este año como a quienes lo harán el próximo. (Foto: Gentileza)